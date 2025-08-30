「会うたびに…」レジェンド中田英寿が注目する現日本代表戦士は？ 女性タレントが裏話を明かす→当該選手は「めちゃくちゃうれしい」
元日本代表DFの内田篤人氏がMCを務めるDAZNの『内田篤人のFOOTBALL TIME』に、モナコのMF南野拓実がゲスト出演。クラブや森保ジャパンなどについて語った。
この最新回で、臨時の進行を務めたサッカー好きタレントの笹木かおりさんが、その南野に関する興味深いエピソードを明かした。
笹木さんとラジオ番組で共演している日本代表のレジェンド、中田英寿氏が南野の活躍を気に掛けていたという。
「私、中田英寿さんとラジオをやってるんですけど、一時期、中田さんから『南野さんって、いまどんな感じ？』って、会うたびに南野選手の状況やどれぐらい活躍しているかをすごく聞かれた時期があって。だから、南野選手の戦況とかゴールとかを一時期すごく調べてて。報告しなきゃいけないので」
中田氏と面識はないという南野は、「めちゃくちゃうれしい。（中田氏が出場した2002年の）日韓（ワールドカップ）の時が小学生２年生で、一番観ていたというか、レジェンドなので、ヒデさんに名前を知っていただいているだけでうれしい」と子どものような笑顔を見せていた。
なぜ、南野の情報を欲しがっていたのかは不明だが、自身と同じく若くして海外に飛び出した日本代表アタッカーのプレーに感銘を受けていたのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
