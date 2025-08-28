１４年前に亡くなった大物俳優の孫が、主演映画の公開が近づいていることを伝えた。

２８日までにインスタグラムを更新し「＃海辺へ行く道 ＃公開まであと３日」と投稿。２９日に公開される映画「海辺へ行く道」（横浜聡子監督）に主演する俳優の原田琥之佑（こうのすけ、１５）だ。

路地裏で撮影したオシャレな写真を披露。少年ぽさと大人っぽさがミックスし、何ともいえない色気を感じさせる。

「海辺へ行く道」は「ウルトラミラクルラブストーリー」「俳優 亀岡拓次」「いとみち」などで知られる横浜聡子監督の最新作。「人生は予測できない魔法で溢れている」のキャッチコピーの通り、おとぎ話のような心躍るファンタジーだ。物語の舞台はアーティスト移住支援を積極的に行う海辺の街。原田は、約８００人が参加したオーディションから主役に抜てきされた。

２０１１年に肺炎のため死去した俳優・原田芳雄さん（享年７１）の長男でギタリスト・喧太（けんた）と妻の間に誕生。俳優の佐藤浩市は、姻戚（佐藤の妻と喧太の妻が姉妹）に当たり、幼い頃から日本映画に触れて育った。２２年の映画「サバカン ＳＡＢＡＫＡＮ」（金沢知樹監督）で俳優デビューを果たした。