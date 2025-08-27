¥¢¥â¥ê¥à½¢Ç¤¸å¤Î¥ê¡¼¥°ÀïÀ®ÀÓ¤Ï29»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«7¾¡¡¡±Ñ»æ¤Ï¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡Ö¤Ò¤É¤¤¡£2²¯¥Ý¥ó¥É¶á¤¯¤òÈñ¤ä¤·¡Ä¡Ä¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Õ¥é¥à¤ÈÂÐÀï¡£Áê¼ê¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¤·¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£½ªÈ×¤Ë¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¦¥í¥¦¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï2»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ1Ê¬1ÇÔ¡£¾¡¤ÁÅÀ1¤Î16°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ç¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥àÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌ¤¤À¥ê¡¼¥°Àï29»î¹ç¤Ç7¾¡¤·¤«µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£»Ê²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤À¤í¡©GK¤¬¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤Ï2ndGK¤Î¤è¤¦¤À¡×
¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¼ã¼ê(GK¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¥»¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥º)¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬²ò·èºö¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£(»Ô¾ì¤Ë¤Ï)¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×