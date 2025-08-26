この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【日本の危機】インフレにより日本円は紙くずに！今投資するならこの資産一択です！」と題した動画で、「ビットコイン長者は、一体何にお金を使っているのか」「78～80年周期でお金の常識がリセットされる日本の危機」など、富裕層のリアルな資産運用事情とその裏側に迫っている。



宮脇氏は、日本の個人投資家が高騰するビットコインをどのように利確しているか、税金負担や現金化の難しさ、そして海外不動産への資産シフトを実例を交えて解説。「今回の動画は、暗号通貨を何か不動産に変えたいとか、現金化したいっていう人にとっては、おすすめの裏ルートかなと思います」と裏技的スキームの存在を明かす。とりわけドバイ不動産市場が暗号通貨保有者にとって相性が良く、「実際6億円とかの高級ヴィラを何戸も買っているビットコイン長者もいる」と話した。



また社会構造の変化についても独自の歴史的視点を披露。「実はですね、80年周期で大規模なリセットが起こるという説がありまして…1867年は明治維新、1945年の終戦、そして2023年もまさにお金の価値が大きく変わる歴史的変化が訪れた」と分析。日本円の国際的地位喪失やインフレ進行を踏まえ、「今は有事の際に円が買われなくなった。もし現金を持つなら、ドルやスイスフランなどで分散を」と、資産防衛の重要性を強調した。



動画の中盤では、暗号通貨に起因する銀行利用の難しさや、シンガポールのカストディ型ファンドを活用した出口戦略にも言及。「カストディで保管をしてもらうと最強。配当もつくし、法定通貨に戻す際も手数料がかからない」とメリットを語る一方、「既存金融システムで本気の評価を得るためには、最終的にはドル建て現金や金融資産が求められる。全資産をビットコインだけで持つのはハイリスク」とバランス運用の必要性を示唆した。



ドバイの現地視察ツアーについても具体的に紹介。「現地では15億から20億円規模のヴィラも実際に見ることができる。動画で観るのと現地体験は全く違う。私自身も現地でそのダイナミズムを実感した」と語っている。さらに「派遣国家は100年ごとに変わる。アメリカの時代から中東・BRICS圏に主役が移るかもしれない」と、世界の潮流について解説した。



「ビットコイン長者の出口戦略、特に78年周期論について詳しく語りましたが、78年周期で起こるお金の動きを、陰謀論と捉えるか、何か対策を取るのかは考え方次第」と、動画を締めくくった。

