¹â²¬Ááµª¡¡·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¹ðÇò¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¾Þ¶â¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
¡¡½÷Í¥¤Î¹â²¬Ááµª¡Ê52¡Ë¤¬26ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¡ÖÁ´¤¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹â²¬¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤â¤·¤Ç¤¤¿¤é¥Ð¥ì¥¨¤ÇÎ±³Ø¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÌ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¶â¤¬É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¾Þ¶â¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÎ±³ØÈñÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹â²¬¤Î¼ê¸µ¤Î¾Þ¶â³Û¤Ë¶¦±é¼Ô¤Ï¡Ö¤¨¡¢500Ëü¡©¡×¡Ö¤¹¤´¡ª¡×¤ÈÁûÁ³¡£
¡¡¿ÀÅÄ°¦²Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤³¤Î¤ª¶â¤ÇÎ±³Ø¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹â²¬¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼»ñ¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡£¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡Ö¤¨¤¨¡©¡ª¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¹â²¬¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£»öÌ³½ê¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤·¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë½Ð¤ë¤Î¤È²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Î®¤ì¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤Ë¡Ö°Ç¤òË½¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¡©Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£