ÀèÆü¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤«¤éMF¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢º£²Æ¼Â¤Ë7¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÊä¶¯¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£¤·¤«¤·Çä¤ëÊý¤Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¤¢¤Þ¤ê½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ý»Ù¤ÏÂç¤­¤¯»Ù½Ð¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

ÇäµÑ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥ä¥¯¥Ö¡¦¥­¥ô¥£¥ª¥ë¤À¤¬¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎFC¥Ý¥ë¥È¤ÏÌ¤¤ÀÆ±Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¤ò·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ÏÃÇ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Îº£½µÃæ¤ËºÆ¤Ó³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£

º¸Íø¤­CB¤Î¥­¥ô¥£¥ª¥ë¤Ïºòµ¨¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿ºÝ¤Ë·ê¤òËä¤á¡¢CL¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¤ß¤»¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤â¤½¤³¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÇä¤ë¤«»Ä¤¹¤«¡¢µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£

Æ±¤¸¤¯Êü½Ð¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½DF¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥¸¥ó¥Á¥§¥ó¥³¤âÇä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¬¥Ê¡¼¥º¤Ï¤â¤¦1¿ÍÁª¼ê¤ò²Ã¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤âÆ±»á¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¥¬¥Ê¡¼¥º¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥Þ¡¼¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤ËÆ°¤­¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£