この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【前代未聞の価格】27インチの4Kモニターが激安です。「 INNOCN 27D1U」は、USB Type-C接続なのに約3万円です！」と題した動画で、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏がINNOCN 27D1Uモニターの特徴と、そのコストパフォーマンスについて熱く語った。



動画冒頭、戸田氏は「皆さんこんにちは、戸田サトルです。超必見のモニターです」と視聴者に呼びかけ、今回紹介する27インチ4Kモニターが「信じられないような価格」だと太鼓判。「最後に値段聞いたら、皆さんブッ飛ぶと思いますけど、この値段でこれかと」と、その圧倒的なコスパに驚きを隠さない。



本体開封から端子やスペック説明まで仔細にレビューした戸田氏は、「Type-C接続、65Wの給電にも対応し、ノートPCとケーブル1本でスマートに利用できる」「4K、IPS液晶で文句なし。ビジネス用途には十分以上の画質」と評価。「この価格でこの性能は文句なしですね」と断言した。さらに、「4KモニターでType-C接続欲しかった方、これはもう絶対の注目です」と強くおすすめしている。



使い勝手や組み立ての手軽さにも触れ、「ドライバー不要で組み立ても簡単」「左右の首振りがないのは残念だけど、それ以外は点数をつけるところがない」と高評価。「僕の点数評価も超高得点。88点付けたいと思います」と、ほぼ満点を付けるほどの絶賛ぶりを見せた。



最後に戸田氏は、「30,000円以下で買える。これはチャンス。売り切れが怖い」と再度その驚きの価格を強調。「欲しい方、急いだ方が良さそうな気がしますよ。おすすめです」と結んだ。