満吉（まんきち）くんは、各時代で話題となった存在と、時空を超えて交流できるという特殊な能力を持つ猫。この愛くるしいキャラクターの生みの親、マルチクリエイターの江戸家猫ハッピーさんが、満吉くんを主人公にした漫画で心が和らぐ物語を紡ぎます。今回は「ペンギン」編です。

「ペンギン編」（1）

「ペンギン編」（2）

「ペンギン編」（3）

「ペンギン編」（4）

「ペンギン編」（5）

「ペンギン編」（6完）

アニメにもなった人気者

今回は、ペンギンが登場します。世界には18種類が生息しているといわれています。中でも、最も大きいのが、コウテイ（皇帝、エンペラー）ペンギンです。立ち上がると、高さは1メートル以上になります。満吉くんが会いに行くのは、このペンギンです。

生息地は、南極大陸沿岸。名前の由来は、南極・北極科学館（東京・立川）の展示資料によると、オウサマペンギンが発見されたとき、それまでのペンギンより大きかったため、「王様（キング）」の名前が付けられましたが、その後見つかったコウテイペンギンはさらに大きかったため「皇帝」となったそうです。

ペンギンはほとんどの種が、卵を産んだあと、父親と母親が交代で温めますが、コウテイペンギンは、その役割を父親が担います。漫画に描かれた通り、マイナス40度以上にもなる極寒の地で2カ月ほども何も食べずに抱卵するのです。

2006年には南極を舞台にペンギンたちを描いたアニメ映画『ハッピーフィート』が公開（日本は2007年）され、大ヒットしましたが、主要キャラクターはコウテイペンギンです。アデリーペンギンも登場します。

ペンギンは、絶滅危惧種

2022年10月、「南極の温暖化 ペンギン7割減少」（FNNプライムオンライン）とのニュースが流れました。南極の西側に生息しているアデリーペンギンが、この30年間で約7割も減ったのだといいます。地球温暖化で海氷が溶けた影響を受けているようです。

南極・北極科学館の資料によると、18種のうち10種が絶滅危惧種、3種が準絶滅危惧種としてレッドリスト（絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト）に記載。「赤道直下に生息するガラパゴスペンギンは現在1200羽しかおらず、絶滅が最も心配される種類」と説明されています。

江戸家猫ハッピー（Edoya Nekohappy）

マルチクリエイター。動物ものまね芸人「三代目 江戸家猫八」の末娘。

1993年から15年間、俳優・緒形拳に師事。共著「地球徒歩トボ」（学研）では写真を担当した。オリジナルキャラクターである猫の「満吉くん」を通して、地球を楽しむための写真・漫画・グッズなどを発信している。2023年7月、伊豆高原で「猫満福庵」という猫のいるギャラリーをオープン。

