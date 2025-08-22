2025年8月20日、6台の高級車を持つ女性YouTuber・あま猫が自身のYouTubeチャンネルを更新。海でパラソルと格闘する様子を収めた動画を公開した。

あま猫は「SUBARU WRX STI」、「レクサスIS500 First Edition」、「日産 GT-R Premium edition T-spec」、「ランボルギーニ ウラカンEVOスパイダー」、「フェラーリ812 Superfast」、「ランボルギーニ ウルス」という、6台の高級車を愛用する女性YouTuber。“車好き女子”として人気を博しており、2025年8月現在でチャンネル登録者数は40.8万人を超えている。

今回投稿された「【泣きそう…】ランボルギーニで海へ！女子２人で海水浴を楽しむはずが散々な目に遭いました」は、7月7日にオープンしたばかりの『道の駅 湘南ちがさき』からスタート。カメラマンの花ちゃんと2人で海に行くようだ。しかし、まずはきれいな海を求めて静岡県下田市に「ランボルギーニ ウルス」で向かうことに。オーシャンビューのホテルも予約しているそうで、花ちゃんも嬉しそうな声を上げていた。

そして、『道の駅 湘南ちがさき』の様子を紹介。湘南名物・茅ヶ崎メンチや、ブルーハワイ色のチュロス、カラフルな食パンなどが販売されていて、道の駅はかなりの大盛況のようだ。その後は2階に上がり、購入したチュロスや茅ヶ崎メンチを2人仲良く食べた。

小腹が満たされたところで、いざ下田に向けて出発。高速で前の車のETCが反応しなかったり、箱根で立ち寄ったガソリンスタンドが1リットル217.9円というなかなかのお値段だったというプチハプニングもありつつ、順調に車を走らせていく。山と川が見える風景を抜けると、突如海とホテルが現れた。

先にチェックインを済ませ、宿泊者専用の海水浴場へと向かう2人。あま猫はビーチに降りて波打ち際まで行くと、「下田もうちょっと綺麗だったはずなのに、調子悪いのかな？ 砂の色のせいか、なんか濁って見えます（笑）」とやや残念そうな声を出す。気を取り直して、パラソルを設営。本来差すべき目印まで砂浜に差し込むのは女性2人にとって少々厳しいようで、「今日風そんなに強くないからいける気もするんですけど」と妥協することに。広げてみると傘の部分がスポッと抜けてしまい、強度が心許ない。そんなことを話していると、さっそく傘が風に飛ばされ、沖の方に流されていってしまっていた。

宿のフロントに事情を説明して新しいパラソルを借り、砂まみれで用意するも、今度は骨組みが心許ない。しかし、「せっかく水着を着てきたんでね」とあま猫は水着姿も披露。そのまま「海だー！！」と楽しそうに海に駆け出す。しかし意外と波が高く、花ちゃんから「あま猫さんパラソルみたいにさらわれないでくださいね！」と心配された途端、またもやパラソルが砂浜から抜け落ち、転がっていってしまう。慌てて回収し、「日頃の行いが良くなかったのかもしれません」と、あま猫は笑いながら動画を終えていた。

そんな同動画には「スタイル良い」「最高です」「あま猫さんの水着いつも素敵だと思いながら見てました」などの声が寄せられていた。

（文＝向原康太）