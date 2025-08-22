「すげえ顔キレイ」葵わかな＆神尾楓珠が…10月期W主演ドラマの新橋ロケ撮で「美しすぎる」歩き姿

「あのイケメン誰？」

７月下旬、多くのサラリーマンで賑わう夜の新橋の繁華街。その近くの歩道でドラマロケが行われていた。赤色灯を手にしたスタッフが歩道の両端に立ち、通行人を止める。「よーい、スタート！」の声が響くと、数人の男女が横並びに歩き始めた。その中心にいたのは、神尾楓珠（26）である。

「撮影が行われていたのは、10月期ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABC テレビ・テレビ朝日系）です。作家・冬野夜空の、１話が140文字で終わる同名短編集が原作で、シリーズ３作の累計発行部数55万部を記録しています。ドラマは、その中の８つのエピソードをモチーフにストーリー化。

神尾が演じる大崎真央と、葵わかな（27）演じる羽沢由宇は高校の同級生で、由宇は、絵を描く真央の姿に運命を感じます。２人は交際。しかし、大学進学を機にすれ違い、そのまま社会人に。“運命の恋”は果たしてどうなるのかを温かい視点で描いたラブストーリーです」（テレビ誌ライター）

彼ら以外のキャストはまだ発表されていないが、８名の男女が織りなすリアル恋愛模様を描いているという。

この日、神尾の横には葵の姿も。さらに数名のキャストも撮影を行っていた。その中でも、神尾の存在感はひときわ異彩を放っていたようで、ロケを見物するサラリーマンたちからは、「あのイケメン誰？」 「すげえ顔キレイなんだけど〜」といった声が上がっていた。神尾は、ドラマ公式HPに、次のようなメッセージを寄せている。

〈恋愛をしたことがある人なら共感できるようなシチュエーションや描写が多く出てきており、共感すると同時に胸がぎゅっと締め付けられるような気持ちになりました。僕が演じる真央は優しくて、柔らかくて、でもどこか掴みどころのないキャラクターだと思いました〉

また、初共演という神尾の印象について葵は、

〈作品などで拝見させていただいていましたが、独特な雰囲気をお持ちで、クールそうだなと思っていましたが、実際にはすごくフランクな人で、同い年だということもあって、力を合わせて楽しく現場を過ごせていると思います！ 真央と由宇のシーンをこれから重ねられる事が楽しみです〉

と語っている。このコメントからも、神尾の魅力が存分に散りばめられた作品になっていることは間違いないだろう。

