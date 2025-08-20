ブラック＆シュールなコンテンツで大バズり！ SNS発『教育番組』とコラボした「教育番組 ほめほめカフェ」が渋谷・名古屋・心斎橋PARCOでオープン
クリエイター「ももにくす」（通称：MNS）が原作を描く、社会風刺を込めた教育番組風コンテンツの『教育番組』とコラボレートした、「教育番組 ほめほめカフェ」が東京・渋谷PARCO、愛知・名古屋PARCO、大阪・心斎橋PARCOにて、期間限定でオープンする。
※価格はすべて税抜き
現代人の共感を呼ぶネタがたっぷり！ 可愛くてシュールな社会風刺
『教育番組』は、内気なアザラシの「タマ」、そのタマに養われているタコの「パウル」、そしてタマが所有するパソコン「はかせ」の三人を中心に展開される教育番組風の社会風刺コンテンツ。XやYoutubeなどで配信され、動画のナレーションは声優の櫻井孝宏氏だ。
キャラクターたちのかわいい見た目に反し、内容は生きるうえでの悩みや不安などをブラックユーモアたっぷりに描く。まるでテレビの教育番組のような作りになっているのでシュールさも際立ち、SNSを中心に共感・反響を呼んでいる。Xのフォロワー数は35万人超えだ（2025年8月現在）。
キャラたちがメイド風エプロン姿に！ メニューもシニカルさたっぷり
今回のコラボカフェは、作中登場キャラクターである「キャベツ」と「コーン」、そしてふたりの上司である「しゃちょう」が運営する「みんなのしあわせカンパニー」主催の“ほめほめカフェ”がコンセプト。カフェ限定イラストには、「タマ」をはじめとするキャラクターたちが、メイド風のエプロンを着用してアルバイトをする様子が描かれている。
店内では、メイドカフェをオマージュしたお絵描きオムライスや、各種キャラクターをモチーフにした、ちょっとシニカルでかわいいオリジナルコラボメニューが展開。さらに特典としてフード、スイーツ、ドリンクを1品注文するごとに、オリジナルコースター全8種の中から1枚をランダムでもらえる。
みんなの教育番組プレート 1760円
タマの お絵描き オムライス 1870円
労働者のエサ（日替わり） 880円
ほめほめカフェ 特製タマパフェ 1870円
タョコ クレープ 1760円
ほめほめやさん スムージー 1100円
描きおろしイラストを使用したグッズも販売！
また、併設されたグッズショップでは、描きおろしイラストを使用したカフェ開催記念グッズや、SNSで人気の3Dイラストを使用したグッズが販売される。ノベルティとして、1会計につき税込み3300円以上購入すると、オリジナルショッパーが1枚もらえる。
チェキ風ステッカー付入りこんぺいとう（全10種） 1個440円、コンプセット4400円
トレーディング ネームプレート風バッジ（全9種） 660円
シリコンコインケース 2200円
労働者（おれ）のエサ皿 1980円
事前に「ノベルティ付きカフェ予約整理券」を購入し来店すると、オリジナルポケットティッシュ（2個セット）がもらえる特典も。予約の詳細は公式サイトから。
＜東京・渋谷＞
TOKYO PARADE goods&cafe 渋谷パルコ店（渋谷PARCO 6F）
期間：2025年9月6日〜11月3日
時間：10時〜21時（L.O. FOOD 20時／DRINK 20時半）
＜大阪・心斎橋PARCO＞
＜愛知・名古屋PARCO＞
※会場・会期についての詳細は後日発表予定