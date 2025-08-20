にしおかすみこ、認知症の母とダウン症の姉の猛暑対策。母の「手作り」に仰天

2024年の夏は「地球温暖化ではなくて地球沸騰化だ」と国連のグテーレス事務総長が言うほどの記録的猛暑だった。そしてそれから1年後の今はなんとさらにその猛暑の記録を上書きしている。そこで心配なのが体調だ。特に高齢者や子ども、アスリートの猛暑対策は必須だ。

にしおかすみこさんは認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父と2020年のコロナ禍から暮らしている。猛暑対策は特に気になるところだ。

にしおかさんが家族との生活の様子を伝える連載「ポンコツ一家」、書籍となった『ポンコツ一家』『ポンコツ一家2年目』でもちょくちょく「猛暑対策」で"やっちまった"例が飛び出す。たとえば壊れたエアコンを買いなおすも、なぜか暖房をつけちゃったり……。目が離せないがちょっと微笑ましくもあるにしおか家、「沸騰している」と言われた猛暑の夏をどのように過ごしたのか。

母からヘルプの連絡？

2024年7月某日、朝6時頃。

畑のあぜ道。両サイドにスレンダーなひまわりと、体幹の強そうなトウモロコシをズラリと従え、その真っ直ぐな1本道の先に、青空と大きな入道雲を背負ったババアが立っている。何だか夏の覇者に見えてくる。

ひとりで珍しく散歩に出た母が、暑くてバテてしまい、私に助けを求めてきたのだ。だからどちらかというと、夏の敗者か。いや、元気でいて欲しいからこそ、無理は禁物だ。

しかも連絡の仕方が、『力尽きました』『お手すきでお願いします』という連続のメールだ。限界なの？余裕なの？どっちよ。たまたま私が家にいたからいいけれど。すぐさま電話で折り返し、母の声を頼りに自転車を数分走らせたら、いた。去年か、一昨年か、いや毎年か？この季節、ときどきこんなことがある。

地平線の彼方からせり上がってくるような、ワシャワシャワシャという蝉の躍動音に煽られながら、母は麦わら帽子を目深に被り、呆然としている。どこか田舎の歴史館に、こんな小作人の蠟人形がいそうだな。……生きてるよね？まさかこんな形のまま息絶えないだろう？私は急いで自転車を脇へ止めて近寄り、「ママ、大丈夫？」と持参したスポーツドリンクのキャップを開け差し出す。

「プハーッ」

肌色の絵の具が酸化したような蠟人形がハッと反応し、両手でボトルをしっかり握った。チビチビと2口くらい含み、「プハーッ、生き返りました〜」。飲んだ量と見合わないオーバーなリアクションをとる。生きていた。

そして少しずつ、ペラペラと喋り出す。「参ったよ。ちょっと、その辺を散歩しようと思って出たら、6時でも、もう暑い！ママ、甘かった〜。どうにも帰る元気がなくなっちゃって、歩けそうになくて、あんたに連絡した次第です。たったこの距離でヒーヒー言うなんて、年は取りたくないねえ。これからはどこに行ったかわかるように、腰に鈴でもつけとかなきゃねえ」。

熊除けみたいに？ウチから近いが、流石に私は聞こえないよ。

「その無駄口どうでもいいから。もっと飲んで。水もあるよ。いる？」と言ったら、ヒラヒラと手のひらを振り、スポドリを気持ち程度に飲む。私は自転車の前かごから、最近買ったクールリングなるヒンヤリグッズを取り出し、老婆の首にかけた。

母が「あ〜。これこれ。夏の必需品ね。今の時代はこんないいものがあるんだねえ。……ところで、あんた来てくれてもさ、一緒に自力で帰るしかないのよね。ママがこのまま隣で倒れて死んだら通報してくれるだけのことでしょう？ママ、このまま地面に座ったらさ、まっすぐベルトコンベヤーみたいに自動で道が動きだしてさ、家まで流されたい。そういう発明はまだかいな」と、ろくでもない願望を吐露する。

あぜ道の動く歩道？ベルトコンベヤーって単語は出てくるんだねえ。

ウチに自家用車はないし、私は万年ペーパードライバーだ。そもそもこんな細いところ、4輪は無理だ。

ベルトコンベヤー

「うん。自力だよ。そんな得のないインフラ整備、一生ないよ。はい、休憩しながら、帰るよ」と声をかけ自転車を押しながら、もと来た道を戻り始める。

沿道の夏の植物たちにガードされながら、私の前をトボトボと歩く母。緑をこんもりとたたえた大きな木の下で、ピタリと止まる。そして、「得だらけでしょうが」。……何が？

こう続ける。「ベルトコンベヤーよ。これがあれば田舎の年寄りは皆助かるだろう？だって免許返納って言っても、車乗らないと生活できない人いっぱいいるだろうに。とはいえ事故は他人の一生も台無しにするからねえ。何ともねえ。ママさ、そこらじゅうの道路が動き出したら、それに乗って毎日散歩に行くのに。ところでさ、これ、ママの首にかかってる、この首輪みたいの何？ ママ、見えない紐であんたに引きずられてる犬みたい。自由を奪われた気がして。外してもいい？んー、でもヒンヤリだねえ。全く悩ましいねえ」。

何がだ。それだけ喋っていれば自由だろう。私は、もう見えてきた我が家を遠くに感じながら、クマゼミより騒がしいママゼミの声を聞き流す。妄想という症状ではなく、ときどき見せる母の想像力は豊かだ。

手作りのボトルカバー

別のとある日の朝7時ごろ。

いつものように台所で作り置きおかずを作っていると、母がやってきて、

「とうとうママにも限界がきました。すみ、悪いんだけど、これ見てくれない？正直どう思う？」と、何やら後ろ手からおずおずと出す。

姉が普段、作業所に持って行っている小さな赤い水筒だ。その周りを使い古したハンドタオルで巻いて、さらにその上を緑の養生テープでガチガチに巻いてある。「……あ、これ、ボトルカバーか。凄いじゃん。作ったの？」

母が照れくさそうに、「そう。昨日、夜なべしてさ。いや、皆まで言わないで。わかってるさ」と、まだ何も言っていない私を制する。そして「とにかく見た目が無様よね。ハァ〜。ママ、もっと工作力あったのに。どうしてか、何度やり直しても、こんな仕上がりになっちまう。ママ、こんなんじゃなかったのに。悲しいねえ。これじゃあ、あまりにお姉ちゃんが可哀想だよね。でも、機能性はあるよ。取り外して洗えるように水筒とカバーの間は隙間を空けて。素材だって考えたよ。何でタオルかっていうと、氷水入れたときに出る結露を吸い取れるようにさ。何でその上にガムテープかっていうと、ちょっとでも冷たさが続くようにさ。あと、ここがポイントなんだけど、底は、最近の人たちのを見ると、落としても水筒自体が凹まないようにゴムみたいなカバーをはめてるでしょ。だから茶色いガムテープで、それも作ったのさ」。

ホントだ。その説明を聞きながら、見れば見るほど、みすぼらしく愛らしい。底カバーをどこで見たのだろう。私のか？テレビか？逆にそれが水漏れを塞いでいるかのように見え、貧乏感を助長している。

私は「おー。完璧じゃん。見た目の破壊力が半端ない」と言いながら、ゲラゲラ笑ってしまう。久しぶりに、こんなに声を出して腹の中を振動させた。

買ってくる？

「えー、そんなに？酷い？もうお姉ちゃん、これを機に作業所行かすのやめようか。もういろいろ限界だよね。無理することないよね」。

どれを機にだ。

私は「これでもいいと思うけど。嫌がるかなあ。カバーが欲しいの？買ってくる？」

「え！？いいの？ありゃあ〜、お金使わせて悪いねえ。お姉ちゃん！ほら、寝てる場合じゃないよ！すみちゃんに、どんなのが好きか言っときなさい」と、わざわざ2階の部屋まで起こしに行く。

姉がゆっくりと姿を現す。それでいて割とずっと前から目覚めていたような、かしこまった表情と輪郭のある声で「もうちょっとおおきな、とっておきの ピンクのすいとう」。

おぅ。それは本体だな。

母が「いつでもいいよ。全然急がない」を繰り返し、ふたりでずっとソワソワしている。勿論、その言動がわざとでないのはわかるが、私はその圧に負け、お昼すぎ、買いに出た。

そこらに売っているだろうと思ったが、案外、近場では見つからない。結局、何駅か跨いだ商業ビルで、そこらにありそうな薄いピンク紫の水筒と、ドット柄のカバーを購入し、シリコンの底カバーは探すのも忘れてしまっていた。

それでも、ふたりとも思った以上に喜んだ。

母が「じゅうぶんだよ！お姉ちゃん、良かったねえ。カバーもカラフルな水玉ねえ。流石！やっぱり売り物は違うねえ。それに、お姉ちゃん、今度の水筒はずーっと冷たいまんまを保ってくれるんだって。これで、明日から作業所行けるね」。

姉が「すみちゃん グッジョ……ヴ」と最後だけ下唇に前歯をあて、鼻につく発音をする。

どこで覚えた。どういたしまして。

◇新品のボトルカバーもいいけれど、お母さんの手作りボトルカバーも愛おしい。あ、お姉さん的には「カヴァー」だろうか。しかし、にしおかさんには、さらに”購入しなければならないもの”が出てくるのだった。

