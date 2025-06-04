ムスッとした顔で座っているダウン症の女の子・梨乃ちゃん（3歳）。見かねたお母さんが童謡を何曲か歌うも、「それじゃない！」と顔を横に振ります。そこで大好きな「パプリカ」を歌うと、梨乃ちゃんは大喜びで目を輝かせます。その可愛らしい姿を収めた動画が、380万回再生を超える反響を呼び、「喜びの顔が金メダル」「表情が豊かで可愛い」「天使を見つけた！」などとコメントが寄せられました。動画を撮った当時の状況や梨乃