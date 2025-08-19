スマホ・PC間で同期できる無料の二要素認証アプリ「Proton Authenticator」レビュー、Android・iOS・Windows・macOS・Linux対応で他アプリからの移行も簡単
二要素認証の手段として「一定時間ごとに変化するワンタイムコード」を用いる場合、ワンタイムコードを表示するアプリの選定も必要となります。ワンタイムコードを表示できるアプリはGoogle製のものやMicrosoft製のものなど数多く存在していますが、アプリごとに同期の仕組みが異なっていたり、対応OSが異なっていたりして面倒な思いをした経験がある人も多いはず。Protonがリリースした「Proton Authenticator」はAndroid・iOS・Windows・macOS・Linuxに対応しており、エクスポート・インポート機能や同期機能も備えているとのこと。便利そうだったので、実際にiPhone・Androidスマートフォン・Windows PCでの使い方を確かめてみました。
https://proton.me/authenticator
・目次
◆1：Proton Authenticatorの特徴
◆2：他の二要素認証アプリからエクスポート
◆3：iPhoneでProton Authenticatorを使う
◆4：AndroidスマートフォンでProton Authenticatorを使う
◆5：Windows PCでProton Authenticatorを使う
◆6：同期機能もあり
◆1：Proton Authenticatorの特徴
Proton Authenticatorはプライバシー重視のメールサービスやVPNサービスを提供するProtonが開発した二要素認証アプリです。主な特徴は「オープンソースで開発されている」「暗号化を伴う同期機能」「広告なし」「トラッキングなし」「エクスポートに対応」という点で、Android・iOS・Windows・macOS・Linuxに対応しています。
◆2：他の二要素認証アプリからエクスポート
今回はGoogle製二要素認証アプリ「Google Authenticator」からアカウント情報をエクスポートしてProton Authenticatorにインポートしたいので、まずはGoogle Authenticatorからのエクスポート作業を実行します。
Google Authenticatorを起動して画面左上のメニューボタンをタップ。
「アカウントを移行」をタップ。
「アカウントのエクスポート」をタップ。
エクスポートしたいアカウントをタップしてから「次へ」をタップ。
QRコードが表示されたらスクリーンショットを撮影して「次へ」をタップ。
「エクスポートしたアカウントを保持する」をタップして「完了」をタップ。Google Authenticatorにアカウント情報を残したくない場合は「エクスポートしたアカウントを削除する」をタップすればOKです。別のデバイスに移行する場合は、撮影したスクリーンショットも別デバイスへコピーしておいてください。
◆3：iPhoneでProton Authenticatorを使う
App Storeの配布ページ開いて「入手」をタップ。
インストールが完了したら「開く」をタップ。
Proton Authenticatorが起動したら「Get started」をタップ。
「Import」をタップ。
「Google Authenticator」をタップ。
「Import」をタップ。
インポート手法は「カメラでQRコードをスキャンする(Scan a QR coe)」「写真ライブラリに保存したQRコードのスクリーンショットを入力する(Choose one or more Photos)」「ファイルに保存したQRコードのスクリーンショットを入力する(Import from Files)」から選択可能。今回はスクリーンショットを使いたいので「Choose one or more Photos」をタップしました。
画像選択画面が表示されたらQRコードのスクリーンショットをタップしてから「追加」をタップ。
インポート完了通知が表示されたら「OK」をタップ。
続いて、アプリ起動時にFace IDでの認証を必須にする設定画面が表示されます。今回は「Skip」をタップ。
iCloudを用いた同期機能の設定画面が表示されたら「Skip」をタップ。
これで初期設定は完了です。画面には「ワンタイムコード」と「次のワンタイムコード」が表示されます。
新たにアカウントを登録する際は、画面右下の＋ボタンをタップ。
初回はカメラへのアクセス許可を求められるので「許可」をタップ。
後は、各サービスが発行するQRコードをスキャンすればOKです。
◆4：AndroidスマートフォンでProton Authenticatorを使う
Android版のProton Authenticatorをインストールするには、Google Playの配布ページを開いて「インストール」をタップ。
インストールが完了したら「開く」をタップ。
Proton Authenticatorが起動したら「Get Started」をタップ。
「Import」をタップ。
「Google Authenticator」をタップ。
「Import」をタップ。
Android版の場合、Import手法の選択肢は表示されず、画像の選択画面が表示されました。QRコードのスクリーンショットをタップしてから「完了」をタップ。
インポート完了通知が表示されたら「OK」をタップ。
続いて、指紋認証などのセキュリティ設定が表示されます。今回は「Skip」をタップ。
これで初期設定は完了です。後は、一定時間ごとにワンタイムコードが更新されます。
◆5：Windows PCでProton Authenticatorを使う
PCでProton Authenticatorを使うには、配布ページにアクセスして「Download for Windows」をクリック。
インストーラーのダウンロードが完了したらダブルクリックして起動します。
「Next」をクリック。
インストール先指定画面が表示されたら何も変更せずに「Next」をクリック。
「Install」をクリック。
「Finish」をクリックすればインストール完了です。
インストールが完了するとProton Authenticatorが自動的に起動します。
「Import codes」をクリックしてから「Google」をクリック。
「Import」をクリック。
ファイル選択画面が表示されたらQRコードのスクリーンショットを選択して「開く」をタップ。
これでインポートは完了です。
◆6：同期機能もあり
Protonのアカウントを作成してサインインすれば、異なるOSのアプリ同士でもアカウント情報を同期できます。同期時にはエンドツーエンドの暗号化が実施されるそうです。