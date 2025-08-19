8月16日、韓国の4人組ガールズグループ「BLACKPINK」のLISA（リサ）が、自身のInstagramで俳優の坂口健太郎との“親密すぎる”写真を投稿し、物議を醸している。思わぬ波紋を呼ぶなか、坂口のファンからは「韓国アイドル」を支持する声があがっていて──。

リサは14日、自身のソロデビューアルバムの収録曲『Dream』のプロモーションビデオで、坂口と共演したショートフィルム動画を公開した。動画内で、坂口が恋人役を演じており、16日にInstagramに投稿した写真には、ショートフィルム動画のオフショットが並んでいたのだが……。

「坂口さんがベッドに寝転び、リサさんに膝枕をして添い寝したり、同棲するカップルのように一緒に歯磨きしたり、ハグするなど、親密な写真が多かったのです。また、8月5日に投稿された、リサさんの自主レーベル『LLUOUD』の公式Instagramにも、彼女が坂口さんの腕を甘噛みする写真がありました。以前、リサさんが坂口さんのファンであることを公言していたこともあり、SNSで『公私混同』と炎上してしまったのです」（芸能記者）

“公開イチャイチャ”写真で厳しい目を注がれてしまったリサ。一方で、Xでは

《別にリサ嫌いではないけどサナと坂口健太郎のケミの方が好みなんだ》

《坂口健太郎はサナとのカプしか許せない》

《坂口健太郎はサナだから》

《やっぱサナと並んでた時が作画も雰囲気もあっててお似合いだった》

といった、韓国の9人組ガールズグループ「TWICE」のSANA（サナ）を支持する声があがっている。坂口とサナの組み合わせは、“公認”になりつつあるようだ。

「2人とも、イタリアの高級ファッションブランド『PRADA』のアンバサダーを務めており、たびたびイベントで顔を合わせています。1月には、サナさんのInstagramで坂口さんと2人で並んだ写真を投稿するなど、過去にツーショットもたびたび披露していますが、双方のファンから“お似合い”と見る向きが多かったのです。今回、リサさんの写真が話題になったことで、改めて坂口さんとサナさんの組み合わせを想起した人もいたのだと思われます」（前出・芸能記者）

リサも、サナもアーティストとして高い人気を誇るが、坂口と並んだ写真では評価が分かれてしまった。この背景に関して、前出の芸能記者は、“距離感”の違いを指摘する。

「リサさんの投稿した写真は、ベッドに並んで坂口さんの顔に寄せるなど、“恋人風ショット”が多かったです。人によっては、その空気感に不満を持たれたのでしょう。一方、サナさんは適度な距離を空けて撮った写真が多く、微笑ましく見る人も多いのだと思われます。テレビではその言動から“ぶりっ子キャラ”として見られがちなサナさんですが、坂口さんとのツーショット写真には、プロとしての意識の高さに好感を持たれたのかもしれません」

Instagramのフォロワー数は1億人を超えるリサ。オフショットがこれほど注目されるのも人気の裏返しか。