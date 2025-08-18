ILLIT（アイリット）のWONHEE（ウォンヒ）が、松浦亜弥の「♡桃色片想い♡」を披露する動画が公開された。

【動画】あややの名曲を歌うILLITウォンヒ／他メンバーのJ-POPカバー

■ILLITが初の日本公演を開催

ILLIT（アイリット）は、8月10日、11日の2日間、神奈川・ぴあアリーナMMで初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』（以下『GLITTER DAY』）を開催。11日0時にデジタル先行配信された日本1stシングル「時よ止まれ」収録曲「Topping」を初披露した他、3rdミニアルバム『bomb』のタイトル曲「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」など13曲を披露し、初の日本公演を盛り上げた。

■ILLITウォンヒが松浦亜弥「♡桃色片想い♡」をカバー

今回公開されたのは、『GLITTER DAY』の中でメンバーそれぞれが披露したJ-POPのカバーパフォーマンスの一部。10日はYUNAH（ユナ）が「君はロックを聴かない」（あいみょん）、ウォンヒが「♡桃色片想い♡」（松浦亜弥）、IROHA（イロハ）が「DANCE WITH ME NOW!」（E-girls）を、11日にはMINJU（ミンジュ）が「GLAMOROUS SKY」（中島美嘉）、MOKA（モカ）が「Darling」（西野カナ）を歌った。

白のプリーツミニスカートに、水色チェックの大きめのパーカーを羽織ったウォンヒは、“あやや”こと松浦亜弥の名曲「♡桃色片想い♡」を披露。完璧な日本語で、リズム感もバッチりだ。

SNSでは「やっぱウォニは最強アイドル」「歌い方ちょっとあややに寄せてるよね？」「リズム感良過ぎ」「歌う発音も完璧っ」「ウォンヒの桃色の片思いやばかわすぎ」「声が合ってる！」など大きな反響が起こっている。

