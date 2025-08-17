あいみょん、物議の“タトゥーちらり”姿で“親友女優”との2ショット公開…「隠す気なし」のスタイル露わに

人気女性シンガーソングライターのあいみょんの左腕が話題となっている。

「ことの発端は、8月に発売された女性ファッション誌『GINZA』の公式サイトに、あいみょんさんが表紙巻頭特集に登場することが告知され、表紙が公開されたことから。右腕で頬杖をついている物憂げな表情を見せているあいみょんさんの姿が公開されましたが、注目されたのは、左腕の二の腕に入ったタトゥ―でした。タトゥーについてはかねてから強い拒否感を覚える人も多かったようで、『ガッカリ』といった感想も少なからずSNSに投稿されていました」（スポーツ紙記者）

彼女の左腕に注目が集まる中、最新写真が投稿された。広瀬すずのラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』。8月16日の放送回にあいみょんが登場したのだが、番組公式Xには2ショット写真が投稿されたのだ。

「広瀬さんとあいみょんさんは、かつて『NHK紅白歌合戦』で共演したことから大の仲良しだそうで、友人を交えて食事に行く仲だといいます。広瀬さんは、『他の友達と飲んでる時に“あいみょん何してるかな”』と誘うこともあるとか。そんな親交の深い二人だけに、番組がXに投稿した写真でも密着しています。

ただ、やはり気になるのがあいみょんさんの左腕。この日も袖の短い半そでを着ていますが、しっかりとタトゥーが覗いていました」（同前）

親友の番組Xでも隠すことなく自身のタトゥーを披露したあいみょん。賛否吹き荒れる中だが、《頑張れあいみょん》《あいみょんにタトゥー入ってるからって何？》《なぜ批判されているのか分からない》と、好意的な意見も少なくない。

「今回の写真を見るに、本人も秘密にするつもりはないのでしょう。あいみょんさんは親しみやすい歌詞と飾らない人柄で老若男女から支持されています。しかし、そうした曲調だけに、タトゥーに違和感を覚えて否定的な声をあげる人もいたことが考えられます。

あいみょんさんは月に一度、ラジオ番組『あいみょんのオールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）のパーソナリティを務めています。ここで今回の件について、本人の口から何か意見が聞けるかもしれませんね」（芸能記者）

強い拒否感もある中、彼女が何を語るのか。注目が集まる。