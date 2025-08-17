◇第107回全国高校野球選手権大会(16日、甲子園球場)

全国高校野球選手権大会は16日、3回戦の4試合が行われ、勝利した4校の準々決勝での対戦カードが抽選で決まりました。

2年連続で3回戦を突破した関東第一(東東京)は、7年ぶりのベスト8入りを決めた日大三(西東京)と激突。夏の甲子園で東東京代表と西東京代表が対戦するのは、2010年の3回戦、関東第一と早稲田実業(西東京)の対戦以来15年ぶり。

この時は関東第一が、現巨人・重信慎之介選手擁する早稲田実業(西東京)を10-6で下しました。

また前回大会の優勝校・京都国際(京都)は、今春の選抜高等学校野球大会にも出場している山梨学院(山梨)と対戦。去年の優勝の瞬間にマウンドに立っていたエース・西村一毅投手(3年)と、194センチ100キロを誇る山梨学院の大型右腕2年生エース・菰田陽生投手の投げ合いに注目です。

その他の準々決勝の対戦カードは、17日に行われる3回戦の4試合が終わり次第、抽選で決まります。

▽17日の日程〈3回戦〉仙台育英(宮城) vs 沖縄尚学(沖縄)横浜(神奈川) vs 津田学園(三重)東洋大姫路(兵庫) vs 西日本短大付(福岡)明豊(大分) vs 県岐阜商(岐阜)