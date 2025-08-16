「ちゅーしたい」夫が知らない女性とLINEしていた！不貞行為はないもののペナルティーを与えたい【ママリ】
夫が女性に対し「かわいい」とLINEしているのを見つけてしまった…
こんにちは、夫のことで相談です。
昨日夫の携帯に通知が鳴り止まないので(夫は寝ている)チラッとみたのですが、知らない女性とやり取りしてました。
一昨日に1人でたまには飲みに行きたいと言って出かけたのですが、その女性ともう1人の方と3人で飲んでいたそうです。
別に誰と飲みに行くとか詮索しないのでいいのですが、LINEの内容が夫から「(御相手の名前)かわいかった」「ほんとはちゅーしたかった」など送っていました。
実はこういうのは3回目なので夜中に起こして事実確認を行って、特に不貞行為になるようなことはないそうです。
なんか怒るよりも呆れてしまってなんでこんなにバレるようなことを3回もやったな～って感じでした。
別に不貞行為もないし、ただのノリとか言われたらそれまでなのですが、なんか腑に落ちないというかこれってモヤりませんか？
前回は流石に怒り爆発で生活費2ヶ月全額支払い(いつも折半なので)で許しました。かなり怒ったし、お灸を据えたつもりが数年経つと忘れるようですね…
かわいいかわいい娘もいるし、夫は育休もとってるのになんか裏切られた気持ちです。
皆さんなら言葉で言っても繰り返される場合など何かペナルティはやりますか？
今回は引越ししたばかりで家具など新調したので全額支払いしてもらおうかなって思ってます！
流石にやりすぎかな…
以前にも同じようなことがあり、お灸を据えたのにまた女性とLINEをしていたというご主人。不貞行為がなかったのは良かったものの、同じことを繰り返されると失望してしまいますよね。
ご主人にとっては気分転換のようなもので、不倫をしたいとかそこまで大それたことではないのかもしれません。しかし、情けない姿を何度も見せられる奥さんとしては、モヤモヤして当然だと思います。
前回は生活費2ヶ月分というペナルティを与えたそうですが、それでも懲りずに繰り返したところを見ると、お金のペナルティだけではあまり効果がないのかもしれませんね。人によってはかなり嫌がるかもしれませんが、短期間でもスマホを常にチェックするような、それぐらい強いペナルティが必要なのではないかと感じました。
同じことを繰り返す夫にさまざまな声が
この投稿に、ママリではさまざまなコメントが寄せられました。
育休中になにしとんやってかんじですが😓
きっとお金でペナルティしても時間経てばまたやると思うので、旦那さんが1番こたえることします！
お酒禁止とか🤣
もちろん永遠に笑
もちろん家具代もらったうえでです！
すみません、既婚者のくせにちゅーしたかったとかキモすぎます😇私ならその女のLINE消させて一時携帯チェックします。飲みになんて当分行かせません。もちろんお金関係は全部旦那にします！
まずは投稿者さんがどうすれば気持ちがスッキリするか、考えてみるのが良いでしょう。お金はもちろんですが、生活面でも様々なペナルティが考えられますから、夫が「これは辛い」と感じることにするのが効果的かもしれません。
例えば、お酒を禁止する、飲み会に行かせない、逐一行動を報告させるなど、夫にとって負担になるペナルティーを与えることで、今回のことをしっかり反省させ、けじめをつけることにもつながると思います。
また、ご主人が育休中とのことなので、その期間は育児に徹底的に専念してもらうのも良いかもしれません。世の中の母親は、授乳のためにお酒を控えたり、自分の時間を犠牲にしたりすることが本当に多いです。期間限定ではありますが、とことん家族のために尽くしてもらうことは、大きなペナルティーになるのではないでしょうか。
