「若手売れっ子ホストにインタビュー」と題した動画で、人気急上昇中のホストさんが登場。動画では現在二十歳という若さで、“売れっ子ホスト”のリアルな生活と心情について赤裸々に語った。現在身につけている中で最も高価なアイテムは「このクロムハーツのセメタリークロスリング。四十（万円）くらいです」と明かし、スタイリッシュな一面をアピールした。



進路については「友達のオススメで絶対ホストやった方がいいよと言われて、初めて見たらちょっと売れちゃったんでそのまま大学辞めて、実家から出て一人暮らしして始めました」と、予想外の“成り上がり”エピソードを披露。「ほんのちょっとだけです」と謙遜しつつも、ホストとして順調にステップアップしてきた様子が伺える。



気になる売上や収入事情については「売り上げは風営法の関係で言えない」としつつも、「あそこに泊まってるベンツを買えるくらいの売り上げ」と例え話でその規模を明かし、取材陣を驚かせた。給料についても「一人当たり五万から十万が多くて、高い時は三百万とか一日に使うこともいる」と語り、「使う人は自分より人に使いたい優しい方が多いんで」と、客層の特徴についても触れた。



またホストならではの“お酒事情”にも触れ、「僕はノーアレです」「飲めよ！みたいな雰囲気にならないように最初から絶対飲めないってやってます」と、マイスタイルを貫いていることを強調。貯金額については「じゃあ秘密で」と濁しつつ、「今一番欲しいものは？」の問いには笑いを交えつつ「めちゃくちゃお金使ってくれる女の子とかですかね」とぶっちゃけ発言で締めくくった。



最後は“貯金額ナイショ発言”で取材陣の笑いを誘いながら、自身の本音もちらりとのぞかせる好奇心を引く内容となった。