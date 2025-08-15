コラボカフェ×教育番組♡渋谷・名古屋・大阪で「ほめほめカフェ」開催

社会風刺をユーモラスに描くクリエイター「ももにくす」原作『教育番組』が、初のコラボカフェを渋谷・名古屋・大阪のPARCOで期間限定オープンします。キャベツやコーン、しゃちょう、タマなど人気キャラクターたちが、メイド風エプロン姿でおもてなし。描きおろしイラストやオリジナルメニュー、限定グッズまで、ファン心をくすぐる魅力が盛りだくさんです♡

描きおろし×メイドカフェ風メニュー

店内では、タマの「お絵描きオムライス」（税込1,870円）や、ちょっとシニカルな「労働者のエサ（日替わり）」（税込880円）など、キャラクターモチーフのユニークなフードやスイーツが楽しめます。

「みんなの教育番組プレート」（税込1,760円）や「ほめほめカフェ特製タマパフェ」（税込1,870円）なども必見。

タョコ クレープ

価格：1,760円（税込）

ほめほめやさん スムージー

価格：1,100円（税込）

遊び心のあるフードやドリンクがいっぱいです！

さらに、メニュー1品ごとに全8種からランダムでオリジナルコースターがもらえる特典付きです。

限定グッズ＆事前予約でさらに充実

カフェ併設のグッズショップでは、描きおろしイラストを使用した「シリコンコインケース」（税込2,200円）や「労働者（おれ）のエサ皿」（税込1,980円）など、遊び心たっぷりのアイテムが多数登場。

チェキ風ステッカー付入りこんぺいとう（全10種）コンプセット

価格：1個・440円（税込）

トレーディング ネームプレート風バッジ（全9種）

価格：１個・660円(税込）

1会計3,300円（税込）以上でオリジナルショッパーがもらえる特典も。

カフェ利用は「ノベルティ付きカフェ予約整理券」（税込275円）を事前購入すると、オリジナルポケットティッシュ（2個セット）が付くのでおすすめです。

詳細は後日PARCO FACTORY公式サイトよりご案内いたします。

癒しと笑いに包まれるひとときを

忙しい毎日に少し疲れたとき、ほめほめカフェの空間でほっと一息つくのはいかがでしょう。

キャラクターたちのキュートでちょっと皮肉な世界観に浸りながら、特別なフードやグッズを堪能できるこの機会は期間限定。

渋谷・名古屋・大阪の3都市で、それぞれの街のPARCOが笑顔と癒しの舞台になります♪心の栄養補給に、ぜひ足を運んでみてください。