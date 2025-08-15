コラボカフェ×教育番組♡渋谷・名古屋・大阪で「ほめほめカフェ」開催
社会風刺をユーモラスに描くクリエイター「ももにくす」原作『教育番組』が、初のコラボカフェを渋谷・名古屋・大阪のPARCOで期間限定オープンします。キャベツやコーン、しゃちょう、タマなど人気キャラクターたちが、メイド風エプロン姿でおもてなし。描きおろしイラストやオリジナルメニュー、限定グッズまで、ファン心をくすぐる魅力が盛りだくさんです♡
描きおろし×メイドカフェ風メニュー
店内では、タマの「お絵描きオムライス」（税込1,870円）や、ちょっとシニカルな「労働者のエサ（日替わり）」（税込880円）など、キャラクターモチーフのユニークなフードやスイーツが楽しめます。
「みんなの教育番組プレート」（税込1,760円）や「ほめほめカフェ特製タマパフェ」（税込1,870円）なども必見。
タョコ クレープ
価格：1,760円（税込）
ほめほめやさん スムージー
価格：1,100円（税込）
遊び心のあるフードやドリンクがいっぱいです！
さらに、メニュー1品ごとに全8種からランダムでオリジナルコースターがもらえる特典付きです。
群馬の新土産♡不二家カントリーマアム（焼きまんじゅう味）発売
限定グッズ＆事前予約でさらに充実
カフェ併設のグッズショップでは、描きおろしイラストを使用した「シリコンコインケース」（税込2,200円）や「労働者（おれ）のエサ皿」（税込1,980円）など、遊び心たっぷりのアイテムが多数登場。
チェキ風ステッカー付入りこんぺいとう（全10種）コンプセット
価格：1個・440円（税込）
トレーディング ネームプレート風バッジ（全9種）
価格：１個・660円(税込）
1会計3,300円（税込）以上でオリジナルショッパーがもらえる特典も。
カフェ利用は「ノベルティ付きカフェ予約整理券」（税込275円）を事前購入すると、オリジナルポケットティッシュ（2個セット）が付くのでおすすめです。
詳細は後日PARCO FACTORY公式サイトよりご案内いたします。
癒しと笑いに包まれるひとときを
忙しい毎日に少し疲れたとき、ほめほめカフェの空間でほっと一息つくのはいかがでしょう。
キャラクターたちのキュートでちょっと皮肉な世界観に浸りながら、特別なフードやグッズを堪能できるこの機会は期間限定。
渋谷・名古屋・大阪の3都市で、それぞれの街のPARCOが笑顔と癒しの舞台になります♪心の栄養補給に、ぜひ足を運んでみてください。