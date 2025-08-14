はかない色でも色っぽい「すっぴん風のふっくらリップ」





やさしげなうえ色っぽい。ヌードリップの彩りを

つける人の品や色香を引き出すヌードリップは、きりりと締まる赤リップとはまた違う、ナチュラルな色っぽさがある。色っぽさは強い色で表現しない＝肌色に近いブラウンやベージュ、ピンクを淡く薄めたような、色合いにしぼってセレクト。







RMK / Glossy

「ぷるんと弾むようなツヤ」

RMK リップ ルミナイザー 03 3,520円／RMK Division グロスとオイルの中間のようなテクスチャー。厚みのあるツヤ膜で包み込み、唇をよりふっくらと立体的に見せてくれる。顔色を明るく演出するレッドとベージュのパール入り。







THREE / Sheer

「じんわりにじむ発光感」

THREE ドリームオン アリューリング リップスティック 01 4,400円／THREE 唇の温度でじゅわりととろけ、ライトな透け感をかなえる１本。ほどよいツヤめきのコーラルベージュはエフォートレスで、シーンを選ばずにまとえそう。







Celvoke / Glossy

「色より質感でリップを飾る」

モイステン リップドロップ 01 3,300円／セルヴォーク 98%の美容成分で潤いが増し、軽やかにふっくら。シアーな発色のセラム級リップグロス。厚みのある濃密な膜感に加えてプランプ効果で縦ジワもカバー。透け感のあるシックなブラウン。気張って見られたくないけれど、ナチュラルすぎるメイクもなんだか違う。色というより、うるっとした質感のリップなら、ちょうどいい。







「血色感も透明感も段違いです」

