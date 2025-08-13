50代、管理職としてキャリアの頂点を迎えるころ、多くのサラリーマンの前に大きな壁が立ちはだかります。それは、多くの大企業が導入する「役職定年」。会社への貢献とは裏腹に、55歳を境に給与は激減、役職も失う現実に、これまで順風満帆だったエリートほど“転落”の衝撃は計り知れません。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、大森さん（仮名）の事例とともに、55歳の壁の実態について解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

終わった…エリート部長の突然の転落劇

「定年まであと6年。いよいよ俺の天下だと思っていたんです」

そう悔しそうに語るのは、大手メガバンクに勤めていた大森一樹さん（仮名／54歳）。営業部門の統括部長を務め、誰もが「常務は間違いない」とみていた出世頭でした。



しかし、社内の人事異動で情勢が一変します。同期入行のライバルが役員に昇格。彼の一存で、大森さんは子会社への転籍を打診されます。「あと数年で定年。なぜいまこのタイミングで」と動揺しましたが、拒否すれば将来的な退職勧奨すらありえる――サラリーマン人生、最終盤での決断を迫られました。

「いま考えれば、あの時点で“もう終わっていた”のかもしれません」

受け入れた役職定年後の転籍先で、大森さんの肩書は「上席専門職」。部下なし、裁量なし、仕事はマニュアル業務中心。そして、給与は…。

給与明細をみて愕然「月収92万円→38万円」に激減

役職定年とは、多くの大企業が導入している人事制度で、一定の年齢（たとえば53〜55歳）に達した社員は、部長や課長といった役職から外れ、専門職として再配置される仕組みです。年収は大幅に減少し、業務内容も限定的になるのが一般的です。

「59歳まで月92万円ほどあった給与が、54歳の役職定年とともに一気に38万円になったんです。ボーナスも、以前は年300万円以上もらっていたのに、いまは寸志程度。年収でいえば半減どころか、3分の1になりました」

給与が減っても支出は変わりません。都内の自宅ローンはまだ残っており、来年から私立大学に通う18歳の娘には年間150万円近い学費がかかります。老後の資金形成どころか、貯蓄を切り崩しての生活が始まりました。

「家庭内での“権威”も一緒に下がった感じがします。娘からは“お父さん、最近ヒマそうだね”っていわれてしまって……。正直、やってられないなと何度も思いました」

日本社会の「55歳の壁」…エリートすら避けられない構造問題

「55歳前後での給与激減」は、大企業に勤めるサラリーマンの多くが直面する現実です。

厚生労働省の「賃金構造基本統計調査（令和5年）」によると、50代後半（55〜59歳）の男性正社員の平均月収は約45万円。しかし、60歳以降の再雇用社員になると、月収は約28万円まで下がります。これは制度による強制的な“格下げ”であり、本人の実力とは無関係です。

さらに、企業側の本音としては「人件費の圧縮」が狙いです。年功序列のまま定年を迎えると、60歳直前で給与がピークに達するため、そのコストを抑える手段として「役職定年」が利用されています。

「出世コースに乗った人ほど、逆に“落ち幅”が大きくなるんですよね」と話すのは、あるメガバンク出身の人事コンサルタント。たしかに、1,500万円から500万円へ下がるのと、700万円から500万円では、精神的な打撃がまるで違います。

人生後半戦をどう生き抜くか？エリートが陥った“準備不足”

「常務昇進を想定して、ライフプランを練っていたので、すべてパーですよ」

大森さんはいま、資産運用や副業など、さまざまな手段での巻き返しを模索しています。しかし、54歳からの準備は時間的な余裕も少なく、選択肢は限られてしまいます。

ファイナンシャルプランナーとして、筆者からお伝えしたいのは、「出世する人こそ、引き際の備えを早く持つべき」ということです。主な対策として、以下の3つを強く推奨します。

1．55歳時点での想定収入を明確に

役職定年を前提に、現在の給与が「あと何年続くのか」を見極め、現実的な収入見通しを立てておきましょう。

2．住宅ローン・教育費の「前倒し返済」

収入が多いうちに固定費を圧縮しておくことで、将来の家計がぐっと楽になります。

3．老後資金の「自動積立」を仕組化

確定拠出年金（iDeCo）やNISAを活用し、収入が多いときに老後資金を自動で積み立てる仕組みを構築することで、「失速」に備えられます。

「勝ち組だったはずの自分が、こんなにも脆かったとは……」と呟く大森さん。しかしその言葉には、自責の念よりも、新たな一歩を踏み出そうとする力強さが滲んでいました。人生100年時代、50代からのキャリアは“余生”ではなく、むしろ“本番”。計画的な備えが、希望ある第二の人生を支えます。



波多 勇気

波多FP事務所

代表ファイナンシャルプランナー