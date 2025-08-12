この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ホリエモンチャンネル」では、『まだ間に合う？暗号資産の仕組みと最近の市況をホリエモンと専門家が解説』と題し、実業家・堀江貴文氏、SBI VCトレード代表取締役社長の近藤智彦氏、SBIホールディングス常務執行役員で日本暗号資産等取引業協会会長の小田玄紀氏をゲストに、暗号資産の基礎から最新市場動向、投資戦略、税制まで幅広く語られた。司会は金融アナリストの三井智映子氏。



動画冒頭で堀江氏は、暗号資産との出会いから投資を始めた経緯、さらには「インフルエンサーとして暗号資産に最も親和性が高かった」「一種の発明だ」と暗号資産の革新性について強調。当時は「みんなビットコインでピザを買えたと喜んでいたが、世間では『怪しいもの』『国家主権を脅かすもの』と冷ややかな目で見られていた」と振り返る。一方で、小田氏は「2015〜16年頃は99%の人が危ないと思っていたが、今はだいぶ変わった」と時代の変化を指摘した。



番組中盤では、ビットコインの構造や技術についても解説。「ブロックチェーンは全ての取引が記録されており、数学的に保証されている」（近藤氏）、「中央権威がいらない、権力フリーな仕組みだ」と専門的に紹介された。また、イーサリアムなどの第二世代暗号資産に代表される『スマートコントラクト』概念にも堀江氏が言及。「家賃収入なども自動でデジタル契約できる」と、実社会への応用にも期待を寄せた。



暗号資産市場を取り巻く税制や規制環境にも話題が及ぶ。「日本では暗号資産は総合課税で最大55%課税されるが、分離課税になれば20%と大幅に負担減になる。法改正の流れも出てきている」（小田氏）と現状と今後の期待が語られた。



投資スタンスについて堀江氏は「ガチホ（ガチホールド）という言葉があって、まだ10%しか口座を持っていない日本では、今後15%超えたあたりから一気に普及する可能性がある」と日本市場の成長余地を強調。「流動性の高いビットコインやイーサリアムから始めるのが無難」とアドバイスを送る一方、近藤社長が「当社のステーキングサービスでは、イーサリアムを保有するだけで年率3%超の利回りも得られる」と取引所サービスの“お得さ”をアピール。



加えて「SBIVCトレードなら500円から積立投資、1円単位で取引可能」「手軽に口座開設できるので、まずは始めてみてほしい」と初心者に向けた温かいメッセージも。法人に対しては「レバレッジ10倍取引や、含み益非課税の新制度もあり法人需要も急拡大中」と最新事情を紹介した。



終盤、話題はドルペッグ型のステーブルコイン「USDC」にも広がり、「海外送金や受取りがとにかく簡単、手数料も安い。銀行口座より快適」「交換業者に預けておけば資産保証も受けられる」（堀江氏、小田氏）と今後ますます普及すると予想。また堀江氏は「僕も昔、パスワード忘れて数億円相当のイーサリアムにアクセスできない経験をした」と警鐘を鳴らした。



最後に小田氏は、「日本で暗号資産の認知がさらに進み、法改正も加速していくことに期待したい」とコメント。近藤社長も「怖い・分からないとの声を毎日聞くが、今日の動画で暗号資産への理解や興味が少しでも高まれば嬉しい」と視聴者に呼び掛けた。