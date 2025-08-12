¡Ö¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¿¡×¡¡º¸¼ê»Ø¤¬¤Ê¤¤µå»ù¤¬Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¥ï¥±¡Ä²ÈÂ²¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÁÇ´é
1²óÀï¤Ç4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡¢´ôÉì¸©Âç²ñ¤Ç¤Ï¶Ã°Û¤ÎÂÇÎ¨.526
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï11Æü¡¢Âè6Æü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸¼ê¤Î»Ø¤¬¤Ê¤¤¸©´ôÉì¾¦¡¦²£»³²¹Âç³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÆüÂç»³·Á¤È¤Î1²óÀï¤Ë¡Ö7ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Æ±ÅÀÂÇ¤ò´Þ¤à4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¡¢6-3¤Ç¤ÎµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£½Õ30²ó¡¦²Æ31²óÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¹»¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄ¥¤ëÃË¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÈÁÇ´é¤ò¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç²ÈÂ²¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡²£»³¤ÏÉã¡¦Ä¾¼ù¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¾°Èþ¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ë¡¢·»¡¦¹·Âç¡Ê¤³¤¦¤À¤¤¡Ë¤µ¤ó¡¢»Ð¡¦¹áÊæ¤µ¤ó¤Ë¼¡¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎËö¤Ã»Ò¤À¡£¾®3¤Î»þ¤ËÌîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢·»¡¢»Ð¤¬¤È¤â¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²È¤ÎÃæ¤ÏÌîµå¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤ÎÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡11ºÐ¾å¤Î·»¡¦¹·Âç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤éËÍ¤¿¤Á¤¬Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤ËÍè¤Æ¡¢¡ØËÍ¤Ë¤ä¤é¤»¤í¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø3Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥¦¥º¥¦¥º¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢¹â¹»Æþ³ØÅö½é¤âÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏÎÌ¤ò¹Í¤¨¡¢³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£±¦¼ê¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤á¤ÆÊáµå¤·¡¢Á÷µå¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ö¤òº¸ÏÆ¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é±¦¼ê¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÈ´¤¼è¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¹·Âç¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë»þ¤â¡¢Äï¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÂÄ¾¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥³¥Ä¥³¥ÄÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£
¡¡²£»³¤Ï2Ç¯½©¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤È¡¢º£²Æ¤Î´ôÉìÂç²ñ¤Ç¤Ï6»î¹çÁ´¤Æ¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢19ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.526¡Ë¤ÈÂç³èÌö¡£ÆÃ¤Ë·è¾¡¤ÎÄëµþÂç²Ä»ùÀï¤Ç¤Ï¡¢3°ÂÂÇ3ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Êì¡¦¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤Ï¸«¼é¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢±¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¾¯¡¹¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¡×Æ£°æ´ÆÆÄ¤âÁ´Éý¤Î¿®Íê
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·°ã¤¦ÁÇ´é¤â¤¢¤ë¤È·»¡¦¹·Âç¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö±óÀ¬¤Ë½Ð³Ý¤±¤ë»þ¤Ë¤ÏÊì¤Ë²ÙÂ¤¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢´Å¤¨¤óË·¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£²ÈÂ²¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤é¤·¤¤ÌÌ¤â¸«¤»¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ëÁ°¤Ë·»Äï¤Ç¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ºÝ¡¢¹·Âç¤µ¤ó¤Ï²£»³¤¬¡Ö¸©Âç²ñ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄÁ¤·¤¯É½¾ð¤ò¸Ç¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¹Ã»Ò±à¤ËÍè¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡È¼«Ëý¤ÎÄï¡É¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡²£»³¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢0-1¤Î1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó1»àÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ë¡¢ÄËÎõ¤Ê¥´¥í¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤êÆ±ÅÀ¡£6-1¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¸å¤Î8²ó¤Ë¤â¡¢ÀèÆ¬¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸©´ôÉì¾¦¤òÎ¨¤¤¤ëÆ£°æ½áºî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¿Í¤è¤êÇÜ¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î°®¤êÂØ¤¨1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÅö¤Î·±Îý¡¢Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¯¡¹¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1·å¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÂ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ø¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿²£»³¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÎ¾¿Æ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¹Ã»Ò±à¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£2²óÀï¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¡£¡Ê¿ÀµÈ¹§¾» / Takamasa Kanki¡Ë