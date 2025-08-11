着ると「普通のワンピに戻れない」 シンプルなのに「メリットが多い」ワンピース





普通のワンピよりも「メリットが多い」黒ワンピース

そのまま着てももの足りなさを感じさせず、着てみたいアイテムも許容してくれるから。頼れるワンピースは、やっぱり黒と認定。中でものちのちまで高い満足感が持続する、こだわりの１枚を選抜。







1.「気楽な素材で」ドレッシー

カットソーやスエットなど、カジュアルな素材なら細身の形やフリルなどの装飾も試しやすい。ラクなのに風格があるアイテムで街向きなドレスアップを満喫。

「カットソーで可憐なデザイン」

ノースリーブワンピース 39,600円／デミリー ハーツ ロンハーマン（ロンハーマン） しなやかなカットソー素材で仕立てた、ノースリーブ。肩から背中にかけてフリルを贅沢にあしらい、動くたびに揺れる軽やかさと、どこかセンシュアルな雰囲気をプラス。大胆に開いた背中も、フリルのおかげでいやらしさはなく、むしろチャーミングな肌見せに仕上がる。







2.着方の幅が広がる「違いがある」黒シャツワンピース

ボタンの開け方次第で印象を操作でき、着回しに優れるシャツワンピ。「スタイルよく見えて着回しもきく」。そしてごくシンプルなワンピースよりもコーディネートが可愛くなる。そんな特徴をもった理想のタイプをピックアップ。

うれしい「2WAY仕様」

シャツワンピース 19,000円／バナナ・リパブリック たっぷりとした身幅とラウンドしたすそ。フロントのボタンを、左脇の2つのボタンにかけかえることで、カシュクールのようなアレンジも楽しめる2WAY仕様。シャープな襟元と長めの袖が、シンプルな中にもモードなニュアンスを添え、1枚で着ても、羽織りとしても活躍。







3.着るだけで 「上がって見える」

必然的にスタイルUP、全体のバランスもUP。腰がくびれて見えて、位置も上がって見える計算高いデザインに頼れば、締めつけずとも体のラインをキレイに見せることが可能。腰から下はフレアな形でヒップまわりもカバー。そんなメリットしかない着回しにも重宝するワンピースをご紹介。

「印象的なスクエアのそであしらい」

スクエアスリーブワンピース 24,200円／クラネ（クラネデザイン） 肩まわりの直角デザインに、スカート部分は相対するなだらかなライン。凜とした女性らしさを感じる１着。







