“レッドブル”らしい高強度のハイプレスを披露。RB大宮アルディージャWOMENがWEリーグ開幕戦で示した進化
５年目を迎えたWEリーグは、８月９・10日に開幕節の６試合を各地で開催した。
運営母体がレッドブルになり、「大宮アルディージャVENTUS」から名称を変更した「RB大宮アルディージャWOMEN」は、10日にNACK５スタジアム大宮で、ちふれASエルフェン埼玉と対戦。試合は、大宮の福田史織、EL埼玉の浅野菜摘の両GKが好セーブを連発し、０−０で引き分けた。
白星発進とはならなかったが、昨季は12チーム中11位と低迷した大宮は、開幕戦で進化した姿を披露した。
立ち上がりからハイプレスを仕掛け、昨季は６位だった埼玉県内のライバルを押し込むと、主導権を握りゲームを進めた。
レッドブルグループが基本理念として掲げるハードワークやインテンシティの高さを体現し、ボールを奪った際は素早く、シンプルに相手ゴールに迫る躍動感に溢れた戦いを実践した。
大宮の柳井里奈監督は、「前に出るというところをテーマに取り組んでいて、攻守においてアグレッシブに、エネルギッシュに戦うというところは、本当に選手が表現してくれた」と評価した。
昨季までキャプテンを務めたCBの乗松瑠華も「試合の入りから、勢いを持ってビビらず、RBらしさを体現しようというのがあった」と手応えを口にする。もっとも、「体感では良い感覚もあるのですが、やっぱり結果かな」とし、以下のように続けた。
「昨年もシーズンの序盤は決して悪いわけではなかった。勝てない試合が続いて、徐々に勢いも落ちてしまった。やはり、結果でしか変わったことを示せないので、次は勝ちにこだわっていきたい」
もともと持ち合わせていたアグレッシブさを加速させたような、ハイプレス＆スピーディな戦いは見せられた。次は今季初得点＆初勝利を掴み、歩みを進められるか。
大宮は次節、８月17日に敵地でジェフユナイテッド市原・千葉レディースと対戦する。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
