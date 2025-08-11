Photo: 田中宏和

普段使いにちょうどいいサイズだからこそ、毎日バンバン使える仕様がうれしい。

コットンキャンバス生地に高耐久PUをコーティングしたタフなトートバッグ「TOUGH TOTE」シリーズは、クラウドファンディングサイトを中心に人気となっているアイテム。

そんな「TOUGH TOTE」シリーズのスリムモデル「タフナロートート」が、現在予約販売中です。

キズや色褪せに強いタフなバッグ

Photo: 田中宏和

耐摩耗性、耐水性、耐光性に優れ、長期使用による経年劣化にも強い「TOUGH TOTE」シリーズ。

今回ご紹介する「タフナロートート」も、取り扱いに気をつかう必要がなく、何でもザックリ放り込んで持ち歩ける一軍バッグとして仕上げられています。

スリム、コンパクトなので移動が快適

Photo: 田中宏和

電車に乗るとき、混み合う時間帯になると、大き過ぎるバッグはちょっと気が引けるもの。

「タフナロートート」は、こんな状況でも気兼ねなく使えるように、スリムかつコンパクトに仕上げられた都市生活者のためのトートバッグです。

Photo: 田中宏和

スリムモデルとはいえ、そこはトートバッグ。サイズは、幅26cm、高さ36cm、マチ14cmと、十分な容量を確保。

ノートPC専用ポケットに13インチノートPCを入れた様子を見ても、しっかり収納力があるのが伝わるでしょう。

Photo: 田中宏和

細かいことを気にせず、何でもドンドン放り込んでおけるトートバッグらしい懐の深さは、スリムモデルだからといって失われてはいません。

Photo: 田中宏和

容量を確保するための14cm幅のマチは、折りたたんでペチャンコにすることもできます。これは、使わないときにスッキリ片付けることができるように配慮されたもの。

バッグメーカーとして長年の経験値を持っているからこその設計は、信頼できる製品であることを証明しているとも言えますね。

開口部を留めておけるスライドロック

Photo: 田中宏和

中身が丸見えになってしまうのは困るという声に応え、簡易的な留め具が装備されているのも、見逃せないポイント。

これによって、トートバッグらしいおおらかな使い心地を維持したまま、プライバシーを守ることが可能になっています。

オプションの専用バッグインバッグも用意

Photo: 田中宏和

また、オプション設定となりますが、専用のバッグインバッグもラインナップされています。

Photo: 田中宏和

このバッグインバッグは取っ手付きなので、単独で持ち運ぶことが可能。ビジネスシーンでオーガナイザーとして使えば、機動力が大幅にアップすること間違いなしのアイテムです。

Photo: 田中宏和

他にも、使い勝手を考慮した機能が満載された「タフナロートート」の詳細は、以下のリンク先でご確認いただけます。

TRIDEALが誇るアーバンスタイルのスリムトートバッグ。ぜひ、チェックしてみてください。

Photo: 田中宏和

