【明治安田J1リーグ】名古屋グランパス 1−2 京都サンガF.C.（8月10日／豊田スタジアム）

【映像】とんでもない“首捻り”でほぼ180度強烈ヘッド炸裂

驚愕のヘディングシュートは決まらなかったものの、直後にゴールを決めてみせた。名古屋グランパスのFWキャスパー・ユンカーが後半にチームの先制点をマーク。さらにはこれが自身の今季初ゴールとなると、ファンも待望の一撃に歓喜や称賛の声を寄せていた。

注目のシーンは、明治安田J1リーグ第25節で名古屋が京都サンガF.C.をホームに迎えた一戦でのことだ。スコアレスのまま試合は後半に突入すると、61分、豊田スタジアムに響きわたる大歓声の中心にいたのは背番号77だった。

左サイドから攻撃を展開した名古屋は、中央を経由しながら相手陣内へ。中央やや右の位置まで攻め上がったDF原輝綺がパスを受けると、ボックス左外で組み立てに関わったユンカーもゴール正面に陣取っていた。その瞬間、原がふわりとしたボールを186cmの長身ストライカー目掛けて送り込む。これを体の正面で捉え、ゴールに背を向けたユンカーは、ドンピシャのタイミングで飛び上がって頭でインパクト。首を右から180度捻るようにして放ったシュートは、ものすごい勢いでゴールに向かったが、なんとクロスバー。しかし、跳ね返ったボールを自らが再びトラップすると、左足でボールをゴールへと流し込みチームに先制点をもたらした。

スタジアムに大歓声が巻き起こるなか、実況・福本義久氏も「何度でもユンカー！エースのお目覚め、正真正銘の得点」とユンカーの今季初ゴールとなった一撃の熱狂を伝えた。

加入2年目となるストライカーは、これが今季9試合目の出場ながらいまだにゴールが生まれていなかったことに加え、この試合も決定機を結果に結びつけられていなかった。前半36分には“らしさ”のあるボレーシュートを叩き込んだものの、直前のプレーで自身がオフサイドとなったことでVARの結果ノーゴールになっていた。

こうした背景を受け、ファンもこのゴールには熱狂的なリアクション。「ユンカー首どうなってんねん」「ユンカーのヘッドがエグいわ」と、ヘディングシュートに言及するコメントや、「やっぱりユンカーはまだユンカーなのね」「難しいゴールを決め切るのはさすが！」「待ってたぞ！ユンカー！」と称賛する声が寄せられた他、ゴール直後に味方と共に咆哮しながら喜びを爆発していた姿を見て「喜び大爆発！」「ユンカーがこんなに吠えてるの珍しい」「ユンカーの笑顔最高すぎか」と、その表情に注目するファンの声も集まっていた。

なお、この先制点で勢いづくかと思われたものの、70分、82分に失点を許し1−2で逆転負け。ユンカーの待望のゴールが生まれたホームゲームで勝利を収めることはできなかった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）