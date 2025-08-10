¡Ú´äËÜµ±Íº¡Û¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à²£ÉÍFC¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤«¤â¡Ä¥ì¥Ã¥ºÁê¼ê¤Ë¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤½ÐÍè¡£»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ÎJ£±Âè25Àá¡Ï²£ÉÍFC £±¡Ý£² ±ºÏÂ¡¿£¸·î£¹Æü¡¿¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì
¡¡¿·¤¿¤Ë»°±º´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿²£ÉÍFC¡£¥Û¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤¿¿·ÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¡¢Áê¼ê¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡£·ë²Ì¤Ï£±¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤È¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼ºÅÀ¡£Æñ¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢²£ÉÍFC¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÁ°ÂÎÀ©¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¤Î£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¡£¤Þ¤º¤Ï¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥º¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤òÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¥µ¥ô¥£¥ª¤Ë¤â¼ê¤ò¾Æ¤¤¤¿¡£¼éÈ÷¤ÎÌóÂ«»ö¤ÏÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥ì¥Ã¥º¤Î¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤¬¹ª¤ß¤Ç¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿¹¶·â¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È¤³¤ì¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê·Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢µ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¯¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¿·ÀïÎÏ¤Î¥¢¥À¥¤¥¦¥È¥ó¤¬°ìÌðÊó¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¡¢£²½µ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡£Àï½Ñ¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ï¤Þ¤À´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¾å°ÌÁè¤¤¤ËÍí¤à¥ì¥Ã¥º¤¬¶¯Å¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍFC¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤À¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂÐÅù¤Ë¤ä¤ê¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç·üÌ¿¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÈÅÀ¡É¤¬¡ÈÀþ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯È¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤ÇºÇ¸å¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£µ·î¤Î¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìÀï¡£°Ê¹ß¤ÏÇòÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢£¸ÀïÌ¤¾¡Íø¤ÇÌÜ²¼£·Ï¢ÇÔ¡£¾¡ÅÀ19¤Ç¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤à¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ëJ£±»ÄÎ±¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¸±¤·¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê13»î¹ç¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤É¤ì¤À¤±¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äËÜµ±Íº¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤Æ¤ë¤ª¡Ë¡¿1972Ç¯£µ·î£²Æü¡¢53ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Õ¥¸¥¿¡¿Ê¿ÄÍ¡¢µþÅÔ¡¢Àîºê¡¢VÀîºê¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÀçÂæ»þÂå¤Ë·è¤á¤¿¡È40¥á¡¼¥È¥ëFKÃÆ¡É¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤Ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤Ç¡¢²¤½£CL¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÌä¤ï¤º¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£23Ç¯¤Ë¡Øº¸Íø¤¤Î²ñ¡Ù¤òÈ¯Â¡£
