「判定は妥当」福岡が“２人退場”の川崎を撃破。DF上島拓巳が本音吐露「上手くゲームを進められたとは全く思っていない」
アビスパ福岡は８月９日、J１第25節で川崎フロンターレと敵地で対戦。前半、相手に２名の退場者が出た数的優位も活かし、２−５で勝利を収めた。
試合後、DF上島拓巳は勝利したものの、決して楽な試合ではなかったと冷静に試合を振り返った。
「上手くゲームを進められたとは全く思っていませんし、失い方も悪くて、カウンターもたくさん受けた。我慢強く、相手の嫌なプレーをし続けた結果、退場や、こちらに有利な判定になったのは、別に妥当だと思います。決して、レフェリーの方が偏った判定をしているとは思っていないので」
15分、相手に１人目の退場者が出た後、36分には自身の同点ゴールで２−２のタイスコアに持ち込んだ。上島は、早い時間帯に追いつけたことは大きかったとしつつ、「あのまま時間が過ぎていけば、10人で長い時間を守るという経験は、僕自身もしたことがありますし、（川崎に）実際に割り切った戦い方をされれば、それは不可能ではないんで、ちょっと嫌な雰囲気だなと思っていました」と数的優位でも気の抜けない状況が続いていたと語る。
追いついてからは、「しっかりとゆっくり、相手を揺さぶって、慌てずに攻めていけば、絶対相手が崩れる時は来ると思っていた。チームにはしっかりとそれを伝えて、勝ち越しのチャンスを狙っていました」と、チーム内で冷静な試合運びを共有していたと明かした。
しかし、その後の戦い方には課題も感じていたようだ。
「（川崎が）退場者を出してからのゲームの進め方は、本当にもどかしい気持ちというか、なんでそういう展開になってしまうんだろう、もっと上手くゲームを進められるのになというのは思っていました」
その原因として、「（相手が）１人少ない分、みんなが少しリスクを犯しすぎて攻め急いでいるところも見受けられたので、それは今後、なくしていかなければいけない」と分析。今後の修正点として挙げた。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
