青藍泰斗-佐賀北が9回終わっても決着つかず

第107回全国高校野球選手権大会で異例の熱戦が続いている。9日に大会5日目を迎えたが、第3試合の青藍泰斗（栃木）-佐賀北が延長に突入。5日目にして5度目の延長戦となった。

第3試合は青藍泰斗が初回に1点を先制したが、佐賀北が2回に追いつき、3回に逆転。4回にも青藍泰斗が再び逆転に成功したが、その裏、佐賀北が負けじと食らいつき、4-4の同点になった。以降は投手戦が続き、9回になっても決着がつかず。延長タイブレークに突入した。

10回に佐賀北はタイブレークの無死一、二塁から犠打と申告敬遠で1死満塁のチャンスを作り、最後はスクイズでサヨナラ勝ちを収めた。

今大会は2日目の第2試合の開星（島根）-宮崎商戦で初の延長戦。5日目のこの日も、第1試合の弘前学院聖愛（青森）-西日本短大付（福岡）で延長戦の末、西日本短大付が勝利を飾っている。

同大会は昨年から酷暑対策として、最も気温が上がる時間帯を避けるため、「午前の部」（第1、第2試合）と「夕方の部」（第3、第4試合）の2部制が導入された。大会4日目の第4試合の高知中央-綾羽（滋賀）は延長線に突入し、午後10時46分に試合が終了するケースもあった。（Full-Count編集部）