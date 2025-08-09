SNSで報告

陸上界に嬉しいニュースが飛び込んできた。青山学院大時代に箱根駅伝で活躍した下田裕太さんが7日、自身のXで第1子が誕生してパパになったことを報告。ファンからも祝福の声が上がった。

下田さんの妻でタレントの金久保芽衣が、下田に先立ちXを更新。「7月25日に第一子を出産いたしました！」とし、「最初から最後までトラブルだらけで、頭では分かっていたけれど改めて妊娠出産は命懸けなんだと実感させられました」とつづった。

妻の投稿を引用する形で、下田さんは「第一子が誕生し、パパになりました！ 妊娠出産が厳しいものだと考えていましたが、本当に辛そうでここまでとは想像できていませんでした… 本当に妻には感謝しかないです」とポストした。

ファンからは「おめでとうございます！」「めでたい」「絶対良いパパになると思う〜」「お子様も交えてぜひ賑やかなご家庭を築いてください」など祝福の声が寄せられた。

下田さんは青学大時代に箱根駅伝の8区で3年連続区間賞。22年に金久保と結婚し、今年3月、地元の静岡マラソンをラストランとして現役引退した。



（THE ANSWER編集部）