Photo: Yuhei Tokimatsu

夏場は、持っていきたいけど溶けそうと諦めてしまっていた大好物のチョコレート。でも、その溶ける問題をLAKOLEの「保冷ジェル保存袋3点セット」（税込660円）が解決してくれた。

「冷たさ」を持ち運べる小さな袋は、お弁当の保冷にも、アウトドアにも、そしてもちろんチョコレートの持ち運びにもOK。この夏の1軍アイテムになった。

ジップ付きの保冷袋。サイズも薄さも、ちょうどいい

Photo: Yuhei Tokimatsu

写真左が「保冷ジェル保存袋」で、いわゆる保冷剤が中に仕込まれていて、冷凍庫で冷やしておけば中に入れたものを保冷してくれるという仕組み。使い方はジップ付き袋と同じで、チョコレートやキャンディ、小分けのゼリーなど、冷たく保ちたいものをそのまま放り込めばOK。

サイズは17cm×16.7cmで厚さは0.8cmのコンパクトさ。マチがあるため、多少厚みのあるものも入れることができる。

Photo: Yuhei Tokimatsu

実際に真夏の昼間、普通の保存袋と保冷ジェル保存袋にチョコとキャンディを入れて、2時間屋外に放置してみた。

結果は一目瞭然。普通の袋ではチョコがドロドロに溶けた一方で、保冷ジェル保存袋の中身はしっかり原形を保っていた。柔らかくもなっておらず、溶け知らずの実力が証明された。

クーラーバッグ内の“ブースト冷却エリア”としても

Photo: Yuhei Tokimatsu

保冷力は、凍らせておけば2〜3時間は持続するので、小型のクーラーバッグに入れれば、一般的な保冷剤と同じように使える。

また、ブースト冷却エリアとして、他のものより冷やしておきたいバターなどを中に入れておくなんてことも。クーラーインクーラーとしてとして使う方法が、アウトドアでは良い感じだった。もし、中身が溶けてしまっても、袋がガードしてくれるのでまわりがベタベタになる心配もない。

冷たい濡れタオルをつくるのにも便利

Photo: Yuhei Tokimatsu

もうひとつオススメの使い方が、濡らしたタオルや手ぬぐいを入れて冷やしタオルをつくるというもの。

猛暑日が続くこの時期、日常のちょっとしたクールダウンはもちろん、キャンプやフェスなどの外遊びでも、火照った体を手軽に冷やせるアイテムになる。

Photo: Yuhei Tokimatsu

冷たい状態で使うと、当然ながら外側は結露する。ただ、これはしっかり冷えている証拠。気になる人はハンカチやタオルで包めば十分対処できる。むしろ、使用中に発生する結露対策としてタオルを巻いておけば、保冷効果アップとタオル忘れ対策にもなる。

夏も大好物のチョコレートが持ち運べる喜び

Photo: Yuhei Tokimatsu

チョコやゼリーを、冷えた状態で持ち運べる。クーラーバッグの中で冷却エリアを作るもよし、冷たい濡れタオルを仕込んでおくもよし。LAKOLEの「保冷ジェル保存袋3点セット」は、思っていたより活躍の場が広かった。しかも、3枚入りというのが地味に嬉しい。

暑いから、と諦めていたおやつがまた一緒に持ち歩けるようになる。それだけで、この袋には価値がある。

Photo: Yuhei Tokimatsu