お弁当づくりで多くの人が意識する「彩り」が、実は夏の食中毒リスクを高めているかもしれない。予測微生物学が専門で食中毒細菌の研究も行う北海道大学教授の小関成樹さんに、夏のお弁当に入れない方がいい食材や、「新鮮＝安全」という思い込みの誤りについて聞いた。鮮やかな弁当ほど危ない？ 食中毒対策という観点では、特に夏のお弁当には「彩り」を求めない方がいいと思います。彩りを意識すると生野菜を入れることにな