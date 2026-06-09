重い保冷剤はもういらない！？スポンジを代用した保冷剤の作り方▶【写真付きで解説】これぞ神ハック！帰りは軽くなる保冷剤の正体が意外すぎ「帰りの保冷剤が重くて邪魔…」そんな悩みはSNSで話題の代用術で解決！家にある“あの消耗品”を使えば、溶けた後は驚くほど軽く、キャンプなどの洗い物にも活用できるんです。荷物を減らしてレジャーを身軽に楽しむ、一石二鳥の神ハックをお届けします。■準備するのはスポンジとフ