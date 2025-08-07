»öÁ°ÅÐÏ¿85Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²ø½Ã¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø²ø½Ã£¸¹æ THE GAME¡Ù¤¬¥¹¥Þ¥Û¡¦Steam¤Ç8·î31Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥«¥Ä¥¥²¡¼¥à¥¹¤Ï¡¢ÅìÊõ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¤¥¸¡¼¤È¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡Ø²ø½Ã£¸¹æ THE GAME¡Ù¡ÊiOS¡¢Android¡¢Steam¡Ë¤ò2025Ç¯8·î31Æü¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PC¸þ¤±¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°RPG¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï85Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ø²ø½Ã£¸¹æ THE GAME¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾Á°¥È¥ì¡¼¥é¡¼¡§
https://youtu.be/_JVsbOn_8f0
¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡Ù¤Ï¡¢¾¾ËÜÄ¾Ìé»á¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢2024Ç¯4·î¡Á6·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Âè2´ü¤Ï2025Ç¯7·î19Æü¤«¤é¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤ÇËè½µÅÚÍË23:00¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
8·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡Ù£¸¹æ¤ÎÆüÆÃÈÖ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¡¿²ø½Ã£¸¹æÌò¤ÎÊ¡À¾¾¡Ìé¤µ¤ó¤¬¼Âµ¡¤ò¥×¥ì¥¤¡£¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤äÉ¬»¦µ»¡¢³ËÏª½Ð¤Î¥×¥ì¥¤¥·¡¼¥ó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼±ÇÁü¤ä¥²¡¼¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²ø½Ã¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤âGO¡ª¥²¡¼¥à¤âGO¡ª¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡Ù£¸¹æ¤ÎÆüÆÃÈÖ¡§
https://www.youtube.com/live/E01oAIu6X_U
¤Þ¤¿ËÜºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»Í¥ÎµÜ¥µ¥¬¥óÎ¨¤¤¤ëCLOZER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ËÉ±ÒÂâ½Ð¿È¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤ÎÉð´ï¤ò°·¤¦ÎÏ¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£¥¹¡¼¥Æ¥Ã¥É¤ÏÊ¼´ï³«È¯¤òÃ´¤¦Å·ºÍÊªÍý¡¦À¸Êª³Ø¼Ô¤Ç¡¢²ø½Ã¤òÍøÍÑ¤·¤¿¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¢¥»Í¥ÎµÜ¥µ¥¬¥ó
¢¥¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥í¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó
¢¥¥¹¡¼¥Æ¥Ã¥É
»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£85Ëü¿ÍÆÍÇË¤Ç¡ú4[¤Ï¤ë¤«¹â¤ß¤Ø]°¡Çò¥ß¥Ê¤È¡ú4[Åá¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È]ÊÝ²Ê½¡»ÍÏº¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£100Ëü¿ÍÃ£À®»þ¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ê¡ú5¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤Ç1000Ì¾¤ËºÇÂç1Ëü±ßÊ¬¤Î¡Ö¤¨¤é¤Ù¤ëPay¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â8·î12Æü¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¤À¡£
¡Ø²ø½Ã£¸¹æ THE GAME¡Ù¤Ï¡¢´ðËÜÌµÎÁ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡£ÂÐ±þ¸À¸ì¤ÏÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊÈËÂÎ»ú¡¢´ÊÂÎ»ú¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ø½Ã£¸¹æ THE GAME ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://kj8-thegame.com/
(C)ËÉ±ÒÂâÂè£³ÉôÂâ (C)¾¾ËÜÄ¾Ìé¡¿½¸±Ñ¼Ò
(C)Akatsuki Games Inc.¡¿TOHO CO., LTD.¡¿Production I.G
(¼¹É®¼Ô: ¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥²¡¼¥àÈÉ)