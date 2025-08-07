「一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary」が2026年1月に発売ウイングガンダム、ウイングガンダムゼロEWの胸像がラインナップ
【一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary】 2026年1月 発売予定 価格：1回900円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary」を2026年1月に発売する。価格は1回900円。
本商品は「新機動戦記ガンダムW」30周年を記念したキャラクターくじ。A賞には一番くじ胸像シリーズ「BUSTISAN(バスティザン)」より「ウイングガンダム」が登場。そして、ラストワン賞には「ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN」がラインナップ。圧倒的な存在感を放つ造形と精密なディテールが施され、目や胸にはクリアパーツが採用されている。
さらに、B賞では一番くじのハイクオリティフィギュアシリーズ「MASTERLISE」からヒイロ・ユイが登場。印象的なOPのポーズが再現されている。【A賞 ウイングガンダム BUSTISAN】 【B賞 ヒイロ・ユイ MASTERLISE】 【ラストワン賞 ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN】
˗ˏˋ 📢発売決定！！- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) August 7, 2025
【一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary】
『新機動戦記ガンダムW』30周年を記念し
一番くじの発売も決定✨
詳細はこちら👇https://t.co/xsY2L3L8S2
一番くじ胸像シリーズ
「BUSTISAN(バスティザン)」より
A賞 ウイングガンダムと
ラストワン賞… https://t.co/IMTN595fP8 pic.twitter.com/rblBeuM3Dk