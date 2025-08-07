一番くじ 新機動戦記ガン ダム W 30th Anniversary】 2026年1月 発売予定 価格：1回900円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 新機動戦記ガンダムW 30th Anniversary」を2026年1月に発売する。価格は1回900円。

本商品は「新機動戦記ガンダムW」30周年を記念したキャラクターくじ。A賞には一番くじ胸像シリーズ「BUSTISAN(バスティザン)」より「ウイングガンダム」が登場。そして、ラストワン賞には「ウイングガンダムゼロEW BUSTISAN」がラインナップ。圧倒的な存在感を放つ造形と精密なディテールが施され、目や胸にはクリアパーツが採用されている。

さらに、B賞では一番くじのハイクオリティフィギュアシリーズ「MASTERLISE」からヒイロ・ユイが登場。印象的なOPのポーズが再現されている。

【A賞 ウイングガン ダム BUSTISAN】【B賞 ヒイロ・ユイ MASTERLISE】【ラストワン賞 ウイングガン ダム ゼロEW BUSTISAN】

(C)SOTSU・SUNRISE