少しだけある白髪や薄毛を簡単に隠したい。そんなときは、「スリコ」こと3COINS（スリーコインズ）の「ポイントヘアマスカラ」と「ヘアメイクパウダー」がおすすめです。最近、白髪と薄毛が気になり始めたESSEフレンズエディターのやまみさん（47歳）が、商品を実際に購入してお試し。使い方をレポートしてくれました。

白髪を自然に隠せる「ポイントヘアマスカラ」

スリーコインズ（3COINS）が展開するコスメ・美容家電ブランド「and us（アンドアス）」の「ポイントヘアマスカラ」は、マスカラのような形状の白髪隠し。

色はナチュラルブラックとナチュラルブラウンの2色展開です。

使い方は簡単。乾いた髪に塗って乾くまで数分待ちます。ドライヤーで乾かすと早く乾きました。

サイズが小さいのでバッグに入れて持ち運びができ、出先で使うこともできます。

まず、ナチュラルブラックを塗ってみます。手元に塗ってみると、クリアなブラックカラーですがしっかりと色がつきました。

白髪が気になる場所に塗ると白髪は目立たなくなりました。ですが、私は髪を明るい茶色に染めているので、黒のマスカラだと少し違和感があるように感じました。

次に、ナチュラルブラウンを塗ってみます。手元に塗ってみると、少し赤みのある茶色でした。

私の茶色の髪にはナチュラルブラウンが合うようです。自然に白髪をカバーすることができました。

薄毛をカバーしてくれる「ヘアメイクパウダー」

「and us」の「ヘアメイクパウダー」は、筒状のケースにパフがついたおもしろいパッケージで、薄毛をカバーしてくれるパウダー。色はライトブラウンとブラックの2色展開です。

こちらも使い方は簡単です。つけたい部分の汗や水気を事前にふき取り、ケースごと持ってパフを当てると色がつきます。

ブラックのヘアメイクパウダーを使用してみます。

薄くなってきたおでこの生え際にブラックのヘアメイクパウダーをつけました。肌の色が少し目立たなくなりました。

次は、ライトブラウンのヘアメイクパウダーです。

こちらもおでこの生え際にポンポンとパウダーをのせてみました。とてもナチュラルな仕上がりです。

ヘアメイクパウダーをつけると毛量が増えたように見えて若々しい印象になりました。また、額が少し狭くなったことで「顔が少し小さく見える」といううれしい効果も！（※メイクアップによる効果）

気になった方はぜひ3COINSをチェックしてみてください。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください

※ 商品パッケージをよく読み、正しい使用法でお使いください。