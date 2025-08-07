簡単に老け見え回避。3COINSの「白髪＆薄毛隠し」グッズがお手軽で便利
少しだけある白髪や薄毛を簡単に隠したい。そんなときは、「スリコ」こと3COINS（スリーコインズ）の「ポイントヘアマスカラ」と「ヘアメイクパウダー」がおすすめです。最近、白髪と薄毛が気になり始めたESSEフレンズエディターのやまみさん（47歳）が、商品を実際に購入してお試し。使い方をレポートしてくれました。
白髪を自然に隠せる「ポイントヘアマスカラ」
スリーコインズ（3COINS）が展開するコスメ・美容家電ブランド「and us（アンドアス）」の「ポイントヘアマスカラ」は、マスカラのような形状の白髪隠し。
色はナチュラルブラックとナチュラルブラウンの2色展開です。
使い方は簡単。乾いた髪に塗って乾くまで数分待ちます。ドライヤーで乾かすと早く乾きました。
サイズが小さいのでバッグに入れて持ち運びができ、出先で使うこともできます。
まず、ナチュラルブラックを塗ってみます。手元に塗ってみると、クリアなブラックカラーですがしっかりと色がつきました。
白髪が気になる場所に塗ると白髪は目立たなくなりました。ですが、私は髪を明るい茶色に染めているので、黒のマスカラだと少し違和感があるように感じました。
次に、ナチュラルブラウンを塗ってみます。手元に塗ってみると、少し赤みのある茶色でした。
私の茶色の髪にはナチュラルブラウンが合うようです。自然に白髪をカバーすることができました。
薄毛をカバーしてくれる「ヘアメイクパウダー」
「and us」の「ヘアメイクパウダー」は、筒状のケースにパフがついたおもしろいパッケージで、薄毛をカバーしてくれるパウダー。色はライトブラウンとブラックの2色展開です。
こちらも使い方は簡単です。つけたい部分の汗や水気を事前にふき取り、ケースごと持ってパフを当てると色がつきます。
ブラックのヘアメイクパウダーを使用してみます。
薄くなってきたおでこの生え際にブラックのヘアメイクパウダーをつけました。肌の色が少し目立たなくなりました。
次は、ライトブラウンのヘアメイクパウダーです。
こちらもおでこの生え際にポンポンとパウダーをのせてみました。とてもナチュラルな仕上がりです。
ヘアメイクパウダーをつけると毛量が増えたように見えて若々しい印象になりました。また、額が少し狭くなったことで「顔が少し小さく見える」といううれしい効果も！（※メイクアップによる効果）
気になった方はぜひ3COINSをチェックしてみてください。
※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください
※ 商品パッケージをよく読み、正しい使用法でお使いください。