韓国の軽型自動車「軽車」ってどんな規格？

ヒョンデ モビリティ ジャパンは2025年4月、小型BEV「INSTER（インスター）」を発売した。その画像を初めて見たときから「こ、これはかなりのグッドデザイン賞では？」と個人的にグッときていたインスターは、全長3830×全幅1610×全高1615mmでホイールベース2580mmの、かなり小ぶりなEV。

エントリーモデルとなる「インスター カジュアル」には最高出力97馬力、そして「インスター ボヤージュ」と「インスター ラウンジ」は同115馬力となっているわけだが、そんなことより「このサイズとデザインであれば、お買い物用スペシャルとしてぜひほしい！」と、自宅に充電設備もないくせに、強烈に思ったのだった。

そんなヒョンデ・インスターは、日本の軽自動車規格を少し上まわってしまうサイズなわけで、本国（韓国）ではどういう規格に属するクルマなのだろうか──と思ってちょいと調べてみると、どうやらインスターの国内仕様である「キャスパー」は、韓国の自動車管理法で定められている「軽車」という規格に属するクルマであるらしい。

韓国の軽車は「一般型」と「超小型」にわかれていて、それぞれの規格は下記のとおりとなっている。

【一般型】

排気量1000cc未満で、全長3600×全幅1600×全高2000mm以下

【超小型】

排気量250cc（電気自動車の場合は最高定格出力が15kw）以下で、全長3600×全幅1500×全高2000mm以下

つまり、キャスパー（インスターの本国仕様）は「軽車の一般型」であり、一般型の軽車とは「日本の軽自動車規格よりひとまわり大きなボディに、1リッターエンジンを組み合わせたクルマ」といえる。で、それを国際商品のBEVにするにあたって若干大型化したのがヒョンデ・インスターであるということだ。

この韓国の軽車（一般型）というのは、「660ccの軽だとさすがにいろいろアレだけど、お買い物専用に使うのであればコンパクトカーのサイズと動力性能、そして車両価格はややオーバースペック」と感じている層には、けっこうフィットするカテゴリーなのではないかと思う。そのため、いっそのこと日本も韓国の真似をして（？）軽車（一般型）に近いカテゴリーを新設してほしいと思うのだが、まぁさすがにそれはいろいろと難しいのかもしれない。

日本導入が実現すれば人気になりそうな「軽車」

とはいえいまや筆者は「軽車（一般型）」に興味津々となってしまったため、お隣の韓国にはキャスパー以外にどんな軽車があるのか、チェックしてみることにした。

キア・レイ

キア（起亜）が韓国内で製造販売しているトールワゴンタイプの軽車。ボディサイズは全長3595×全幅1595×全高1700mmで、パワーユニット的には1リッターガソリンの自然吸気およびターボと、同じく1リッターのバイフューエル、そして50kWのモーターで駆動するEVの4種類。

ヒョンデのインスター（キャスパー）ほどグッとくるビジュアルではないが、これはこれで（勝手な）異国情緒が随所に感じられ、悪くないような気もする。

キア・モーニング

欧州では「PICANTO（ピカント）」という車名で販売されている、いわゆるコンパクトハッチバック形状の軽車。初代は2003年に登場し、現在は2017年のジュネーブショーで発表された3代目が現行モデルとして販売されている。

全長と全幅は前述のキア レイと同一で、全高は1485mm。当初は1リッターのターボとLPG仕様もラインアップされていたようだが、直近では1リッター自然吸気のみに整理されたらしい。

韓国の軽車は、全幅を無理やり1600mm以下に収めた感の強いフォルムであるため若干の違和感を覚えるが、この違和感が逆に（勝手な）異国情緒を感じさせ、個人的にはまあまあグッとくる。