¡¡J£²¤Î¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ï£¸·î£·Æü¡¢J£±¤Î²£ÉÍFC¤«¤éFW¾®Àî·Ä¼£Ï¯¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Ï¡¢J£±¤ÇÄÌ»»259»î¹ç30ÆÀÅÀ¡¢J£²¤ÇÄÌ»»73»î¹ç23ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍºßÀÒ»þ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÉÙ»³¤òÎ¨¤¤¤ë°ÂÃ£Î¼´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÀï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë33ºÐ¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë´Ø¤ï¤ë³§¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª ²£ÉÍFC¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¾®Àî·Ä¼£Ï¯¤Ç¤¹¡ª °éÀ®Ç¯Âå¤«¤é»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÂÃ£´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!!¡×
¡¡¤Þ¤¿²£ÉÍFC¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤¹¡ª ²£ÉÍFC¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤È°ì½ï¤ËÀï¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª ÉÙ»³¤ÎÃÏ¤«¤éJ£±»ÄÎ±¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡J£²¤ÇJ£³¼«Æ°¹ß³ÊÏÈ¤Î18°Ì¤È¶ìÀï¤¹¤ëÉÙ»³¤Ç¡¢¾®Àî¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡£
