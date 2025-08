Á´ÂÎ¤Î75¡ó¤¬²ÈÅÅ¤Î½èÊ¬ÊýË¡¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¥´¥ó¡Ö²ÈÅÅ½èÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡×

ゴンは、全国の20〜60代を対象に「家電処分に関する意識調査」を実施しました。

ゴン「家電処分に関する意識調査」

調査方法 :インターネット調査(クラウドワークス)

調査対象 :全国の20〜60代 男女

有効回答数:500名

調査期間 :2025年7月

調査実施 :ゴン(自社調査)

調査では、全体の75%が処分方法で“何らかの困りごと”を抱えており、特に26.4%が「どこに捨てたらいいかわからなかった」と回答。

加えて、家電量販店・自治体・不用品回収業者の間で実際に選ばれている方法や、業者利用の相場感・注意点も明らかになりました。

■家電処分時に悩んだ点・困ったこと

全体の4人に1人が「どこに捨ててよいかわからない」と回答し、全体の75%の方が、自治体や家電量販店、不用品回収業者など処分手段の多様化に戸惑っている実態が明らかに。

■大型家電の希望処分方法

最も多かったのは「家電量販店の引き取り」で38.8%。

続いて「自治体の粗大ごみ回収」33.2%。

「不用品回収業者の利用」は8.2%にとどまりました。

■家電をどのように処分したか

「家電量販店の引き取り」を利用した人が35.49%。

「自治体の粗大ごみ回収」が34.27%で、「不用品回収業者を利用」は6.64%にとどまりました。

実際の処分方法と今後の希望処分方法は同様の傾向にあります。

■不用品回収業者を選ぶ人が少ない理由とは?

「料金が不明」「信頼できるかわからない」といった不安が背景にあると考えられます。

同社の過去6か月間の回収データによると、以下が平均的な費用相場です。

エアコン:7,000円〜

冷蔵庫 :6,000円〜

洗濯機 :6,000円〜

テレビ :5,000円〜

■業者利用のポイント:トラブルを避ける3つの注意点

不用品回収サービスを安全に利用するには、以下のポイントを押さえることが大切です。

(1) 見積もりを事前に取り、追加費用の有無を確認

「安く見せて高く請求された」という事例も。

LINE見積もりや現地無料見積もりを活用しましょう。

(2) 許認可の確認

「一般廃棄物収集運搬許可」があるか、または提携企業がそれを保有しているか確認を。

(3) ネットの口コミだけに頼らない

運営元や連絡先が明確か、Webサイトの記載内容も併せて確認しましょう。

