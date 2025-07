【Kindle Colorsoft】 7月24日 発売 価格: 39,980円 44,980円(シグニチャーエディション) 42,980円(キッズモデル)

Kindle Colorsoft

Amazonは電子書籍リーダー「Kindle」の新製品「Kindle Colorsoft」を国内向けに発売した。価格は39,980円。上位モデルのシグニチャーエディションが44,980円、子供向けのキッズモデルが42,980円。Amazonでの販売のほか、8月1日以降、家電量販店でも順次発売する予定。

「Kindle Colorsoft」はシリーズ初となるカラーディスプレイを搭載したモデル。カラー機能の実装により、Kindleストア内で書籍の表紙をカラーで閲覧したり、漫画のカラーページや、書籍内の挿絵や画像をカラーで楽しむことが可能になった。また、文章にカラーハイライトを付け、後から簡単に検索することもできる。

カラー表示のほか、従来のKindleに搭載されていた全ての機能が搭載されており、バッテリーは最大8週間持続するほか、本のページの黒字と白背景を反転させることで暗い背景で読書ができる「ページの色」機能も用意されている。

Kindle Colorsoft

表紙もカラーで表示される

同時に発売されるシグニチャーエディションでは、「Kindle Colorsoft」の機能に加え、32GBのストレージ、明るさ自動調整、ワイヤレス充電が追加。一方、キッズモデルにはは、イラストが描かれたカバー、「Amazon Kids+」12か月分、2年間の限定保証が付属。さらに、目標を達成するともらえる「バッジ機能」や、「辞書機能」「単語帳」など、子ども向けの便利な機能も搭載されている。

「Kindle Colorsoft」シグニチャーエディション

「Kindle Colorsoft」キッズモデル

