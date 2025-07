PEANUTSコミック誕生75周年記念コラボレーション♪ 「HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」にて、オリジナルグッズが登場する。2025年9月13日(土)〜11月30日(日)まで、CREATIVE MUSEUM TOKYO(東京・京橋)で開催する「HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」とPEANUTSがコラボレーション! 展覧会オリジナルグッズが展開される。

『PEANUTS』は、1950年10月2日に初めて新聞に掲載されたアメリカの漫画家チャールズ・シュルツによるコミック。以降、50年間にわたり『PEANUTS』を描き続けられ、約1万8000話が制作された。一方、生涯で3万点を超える作品を生み出し、『冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏』などで美術界に鮮烈な印象を残した天才絵師・葛飾北斎。日常の何気ない出来事を、ユーモアと哲学的な視点で描くという点で、シュルツと北斎の作品には多くの共通点が見られる。PEANUTSコミック誕生75周年を迎える今年、日本の漫画の原点ともいえる北斎の代表作のひとつ『北斎漫画』とスヌーピーが記念コラボレーション!「PEANUTS with Hokusai」と称して『北斎漫画』と『PEANUTS』の限定アートが登場する。羽織りを身に着け筆を持って絵を描く姿のスヌーピーや、北斎漫画に登場する動物・人物たちとの貴重なコラボレーションがデザインされた、この時期だけの特別なオリジナルグッズはとってもキュート。ダイカットポーチや刺繍キーホルダー、マグネット、ピンバッジなどのコレクタブルアイテムから、エコバッグやミニタオル、ミラーなどの日常遣いができるもののほか、ステッカーなどのステーショナリーグッズまで豊富にご用意。限定グッズは、展覧会の会期中「CREATIVE MUSEUM TOKYO」のショップのみで販売される。また、7月16日(水)より、ピーナッツグッズ付きの数量限定スペシャルチケットの販売がスタート。スペシャルチケットは、「PEANUTS with Hokusai トートバッグ付きチケット」と「PEANUTS with Hokusai ダイカットポーチ付きチケット」の2種類。詳細については「HOKUSAI-ぜんぶ、北斎のしわざでした。展」公式サイトを確認しよう。(C) 2025 Peanuts