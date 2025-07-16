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Iran is like an egg: hard on the outside and soft on the inside.
Most of the public is against the regime, and the economy is in a difficult state. Global sanctions and damage to key energy and economic sectors will severely harm the Ayatollahs' regime.@khamenei_ir pic.twitter.com/IlvUjqFDov— ישראל כ¡Éץ Israel Katz (@Israel_katz) September 26, 2024