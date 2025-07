シェイク シャック×『HUMAN MADE』コラボメニューや限定アイテムを発売/日本とアメリカの食文化を組み合わせた「テリヤキ･シャック」や「カレーチーズフライ」など

ニューヨーク発のハンバーガーレストラン『Shake Shack』(以下、シェイク シャック)は、2025年7月19日(土)から、ライフスタイルブランド『HUMAN MADE』とのコラボレーションメニュー3品をシェイク シャック全店で販売する。あわせて、コラボ限定アイテムを、『HUMAN MADE』のオンラインストア、直営店舗、シェイク シャックの店舗で発売する。

『HUMAN MADE』は、ファッションデザイナー・NIGO氏が「The Future is in the Past(未来は過去にある)」というコンセプトのもと、2010年に設立したライフスタイルブランドだ。今回のコラボレーションでは、『HUMAN MADE』のハートロゴとシェイク シャックのバーガーアイコンを融合したコラボロゴを制作し、コラボメニューのパッケージや限定アイテムのデザインに使用する。

シェイク シャック×HUMAN MADEコラボロゴ

〈コラボメニュー3品概要〉

今回のコラボメニューは、NIGO氏のインスピレーションから誕生したもので、日本とアメリカの食文化を組み合わせた3品をラインアップする。いずれも、コラボロゴ入り限定パッケージで提供する。

◆「HUMAN MADE Teriyaki Shack (テリヤキ・シャック)」

ビーフパティ、チーズ、テリヤキグレーズ、黒ごま&白ごま、だいこんピクルス、フライドオニオン、ネギ、甘口醤油マヨネーズをトッピングしたバーガー。トーストしたポテトバンズを使っている。

シェイク シャック×HUMAN MADE「テリヤキ・シャック」

◆「HUMAN MADE Curry Cheese Fries (カレーチーズフライ)」

クリンクルカットのフライドポテトに、カレーチーズソース、アップルウッドスモークのベーコン、ネギをトッピングした。

シェイク シャック×HUMAN MADE「カレーチーズフライ」

◆「HUMAN MADE Mango Yuzu Shake (マンゴーユズシェイク)」

バニラフローズンカスタードをベースに、マンゴーピューレとユズ果汁、ミルクをブレンドした。仕上げにホイップクリームとマンゴーパウダーをトッピングしている。

シェイク シャック×HUMAN MADE「マンゴーユズシェイク」

なお、コラボメニューは、7月19日から順次、アジア各地のシェイク シャックで発売する。日本・韓国・中国本土では、全3品を、香港・マレーシア・フィリピンでは、「HUMAN MADE テリヤキ・シャック」「HUMAN MADE カレーチーズフライ」を取り扱う。

【コラボメニュー提供開始日】

・全メニュー提供店舗

7月19日:日本

7月22日:韓国

8月6日:中国本土

・バーガー&フライのみ提供店舗

7月19日:フィリピン

7月22日:香港

9月9日:マレーシア

〈コラボ限定アイテム概要〉

HUMAN MADE×シェイク シャックコレクションでは、コラボレーションロゴやシェイク シャックの「シャックバーガー」から着想を得たオリジナルデザインをあしらったTシャツ、キャップ、クッション、ポーチ、パスケースの5つの限定アイテムを販売する。

HUMAN MADE オンラインストア、日本国内のHUMAN MADE直営店では7月19日に、『HUMAN MADE OFFLINE STORE(ソウル)』『HUMAN MADE REPULSE BAY(香港)』では7月22日に発売する。なお、シェイク シャックの店舗で販売するコラボデザイングッズの購入は、1人各1点まで、売り切れ次第終了。

◆「HUMAN MADE x SHAKE SHACK T-SHIRT」税込13,200円

HUMAN MADE定番のスラブ生地の丸胴ボディーに、ハンバーガーとポテトのグラフィックを、背面にはコラボレーションロゴをデザインした。サイズはS・M・L・XL・2XL・3XL、カラーはWHITE・BLACKを展開する。

HUMAN MADE x SHAKE SHACK T-SHIRT

HUMAN MADE x SHAKE SHACK T-SHIRT 背面ロゴ

◆「HUMAN MADE x SHAKE SHACK 6PANEL CAP」税込7,480円

コラボレーションロゴをデザインした6パネルキャップ。後部アジャスターでサイズが調整できる。フリーサイズ(頭周り57〜62cm)、カラーはWHITEまたはBLACK。

HUMAN MADE x SHAKE SHACK 6PANEL CAP

◆「HUMAN MADE x SHAKE SHACK BURGER CUSHION」税込15,400円

シェイク シャックのハンバーガーとポテトをHUMAN MADE流に表現したクッション。サイズは、高さ42cm×幅37cm×奥行7.0cm。

HUMAN MADE x SHAKE SHACK BURGER CUSHION

◆「HUMAN MADE x SHAKE SHACK PVC POUCH」税込4,950円

コラボレーションロゴをデザインしたPVCポーチ。バッグインバッグとしてはもちろん、付属のストラップでショルダーにもなる、2WAY仕様。サイズは、高さ12.5cm×幅16.5cm×マチ4.5cm。

HUMAN MADE x SHAKE SHACK PVC POUCH

◆「HUMAN MADE x SHAKE SHACK BURGER PASS CASE」税込6,380円

シェイク シャックのハンバーガーとHUMAN MADEのハートロゴが融合した、立体的なパスケース。ファスナーポケットや伸縮するリールが付属したカラビナなど、バッグアクセサリーとしても使える。サイズは、高さ14cm×幅16cm×マチ7.5cm。

HUMAN MADE x SHAKE SHACK BURGER PASS CASE

また、一部のシェイク シャック店舗限定で、コラボデザインのキーリングとピンバッジを販売する。

◆「HUMAN MADE x SHAKE SHACK KEY RING & PINS」

HUMAN MADE x SHAKE SHACK KEY RING & PINS

■シェイク シャック公式サイト