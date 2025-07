外国への干渉を可能にするため、SNSのX(旧Twitter)がアルゴリズムを操作した疑惑があるとして、フランス当局が捜査を開始しました。2025-07-11 - CP X.pdf(PDFファイル)https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2025-07/2025-07-11%20-%20CP%20X.pdf

Suite à la communication du @parquetdeParis relative au dossier #X #Twitter et la nouvelle orientation que prend l’enquête notamment sur l'usage des algorithmes de X "à des fins d'ingérence étrangère", voici mon communiqué ⤵️ pic.twitter.com/GWXNw1B2GR— Éric Bothorel #FreeCécileKohler (@ebothorel) July 11, 2025

France is investigating X over foreign interference, while an MP also criticizes Grok | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/07/11/france-is-investigating-x-over-foreign-interference-while-a-mp-also-criticizes-grok/France investigates X over alleged algorithm-driven foreign interference | Daily Sabahhttps://www.dailysabah.com/business/tech/france-investigates-x-over-alleged-algorithm-driven-foreign-interferenceこの捜査については、2025年1月に「Xのアルゴリズムが外国への干渉目的で使用されたと想定される」という苦情が2件提出されたことがきっかけの1つだったと伝えられています。1件目は、サイバーセキュリティに詳しい中道派議員、エリック・ボトレル氏によって提出されたものです。ボトレル議員は、Xのアルゴリズムに加えられた変更の基準が明確ではないこと、2022年にイーロン・マスク氏が同社を買収して以来、マスク氏自身による明らかな干渉があったことについて言及。Xは安全で敬意を示し合える環境を確保するというSNSの倫理に反しており、意見や選択肢の多様性が低下していると警告し、これらすべてが「私たちの民主主義にとって真の危険と脅威である」と述べました。2件目は、行政機関のサイバーセキュリティ担当ディレクターが提出したと報じられています。報道によると、提出者は「Xが使用するアルゴリズムに大幅な変更があった。この変更はフランスの民主的な議論をゆがめることを目的としており、結果的に憎悪、人種差別、LGBTQ嫌悪、同性愛嫌悪などの政治的内容が大量に掲載されている」と指摘したとのことです。2025年7月11日、ローレ・ベックオー検察官は「フランスの研究者による検証と貢献」および「異なる政治機関から提供された追加の証拠」に基づき捜査を開始すると発表。組織化されたグループによる、自動データ処理システムの操作およびデータの不正な抽出が行われた可能性があり、Xプラットフォームと、法人、一部の個人を対象に、国家憲兵隊が取り調べを行うと述べました。仮に問題があると認められた場合、コンピューターハッキングの罪で最大10年の拘禁刑と30万ユーロ(約5200万円)の罰金が科されることになると、フランスメディアのLe Mondeが伝えています。2025年2月、ベックオー検察官事務所はボトレル議員の報告を受け、「Xが操作した偏りのあるアルゴリズムが、自動データ処理システムをゆがめた可能性が高い」として既に一部の調査を始めていました。ボトレル議員は「Xで機能する情報バイアスが、特にマスク氏の政治的見解を強調するのに役立っています。これはアルゴリズムの操作によってのみ実現できるものだと確信しています」と述べ、捜査が進められているというニュースを歓迎しました。