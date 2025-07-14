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2025-07-11 - CP X.pdf
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/sites/default/files/2025-07/2025-07-11%20-%20CP%20X.pdf
https://techcrunch.com/2025/07/11/france-is-investigating-x-over-foreign-interference-while-a-mp-also-criticizes-grok/
France investigates X over alleged algorithm-driven foreign interference | Daily Sabah
https://www.dailysabah.com/business/tech/france-investigates-x-over-alleged-algorithm-driven-foreign-interference
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Suite à la communication du @parquetdeParis relative au dossier #X #Twitter et la nouvelle orientation que prend l¡Çenquête notamment sur l'usage des algorithmes de X "à des fins d'ingérence étrangère", voici mon communiqué ⤵️ pic.twitter.com/GWXNw1B2GR— Éric Bothorel #FreeCécileKohler (@ebothorel) July 11, 2025