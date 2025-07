2025年7月末にイギリスで「オンライン安全法」の一部が施行されるのに合わせて、Bluesyが年齢確認機能を追加することを明らかにしました。18歳未満の場合、または年齢確認を行わない場合、ダイレクトメッセージ機能などが制限されます。Working with the UK Government to Protect Children Online - Blueskyhttps://bsky.social/about/blog/07-10-2025-age-assurance

Bluesky is rolling out age verification in the UK | The Vergehttps://www.theverge.com/news/704468/bluesky-age-verification-uk-online-safety-act「オンライン安全法」は、「ソーシャルメディア企業、検索エンジン、メッセージング、ゲームアプリ、出会い系アプリ、ポルノサイト、ファイル共有サイトに新たな安全義務を課す」法律で、オンラインプラットフォームは、子どもたちが有害なコンテンツをにするリスクを低減するための具体的な措置を講じることが義務付けられます。2025年7月末に、その法律の一部が施行されるのに合わせて、Blueskyはイギリスのユーザー向けに、年齢確認機能を追加する方針を明らかにしました。年齢確認にはEpic Gamesの「キッズウェブサービス」を利用し、ペイメントカード認証、IDスキャン、顔スキャンのいずれかを選択できます。18歳未満のユーザー、または年齢確認を行いたくないユーザーは、成人向けコンテンツへのアクセスが制限されるようになるほか、ダイレクトメッセージ機能などが使えなくなります。イギリスのユーザーには当該アップデートが適用された際に通知が表示されるとのこと。年齢確認の手順はこんな感じ。何も問題がなければ、確認作業自体は数分で完了するようです。また、不適切コンテンツを報告するメニューも追加されます。なお、Blueskyでは子どもたちを望ましくないコンテンツから守るためにできることはないか、どのような改善ができるか、引き続き検討していくとのことです。