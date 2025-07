「コンテンツ東京2025」にて披露！4by4 Inc.『AI Media Solution』

4by4 Inc.は、2025年7月2日(水)〜4日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される「コンテンツ東京2025」に、韓国企業Salin Corp.、日本パートナー企業Digra Inc.およびSolve AIと共同出展します。

4by4 Inc.『AI Media Solution』

展示では、高精細映像補正、字幕要約、多言語対応AIチャットボットなどを統合した『AI Media Solution』を披露し、日本のAIメディアソリューション市場への本格進出を図ります。

▼次世代AIコンテンツ統合プラットフォーム『AI Media Solution』

今回披露する『AI Media Solution』は、以下の3つの中核技術を組み合わせた、コンテンツ制作・管理・配信の自動化・高度化を実現する統合型プラットフォームです。

(1) PIXELL AI

4by4 Inc.が開発したAI映像高画質化ソリューションです。

SD/HD/2Kなどの低解像度映像を4K〜8Kにアップスケーリングし、ノイズ除去やフレーム補間により、専門家レベルの高画質を実現します。

ファイル容量を50%以上削減可能で、クラウドベースのため高性能な機器を必要としません。

教育・放送・マーケティング・オンラインコンテンツ制作など、幅広い分野で活用されています。

(2) AI Highlight

Salin Corp.による字幕要約の自動化ツールです。

字幕データを解析し、キーワード抽出、目次の自動生成、文章要約、タイムタグの自動付与などが可能です。

長時間映像の要約やドキュメント化、マーケティング素材の再編集、議事録作成、SEO対応コンテンツの生成など、さまざまな業務で活用できます。

(3) AI Talker

LLM(大規模言語モデル)とRAG(検索拡張生成)構造を活用した、多言語対応のAIチャットボットです。

自然な対話、Q&A、ドキュメント検索に対応し、音声やテキストでの質問に対して、企業文書・字幕・Web情報をもとに即時に回答します。

カスタマーサポート、教育相談、展示会案内など、さまざまな現場で自動化された対話体験を提供します。

これらの技術は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するコア技術としても注目されています。

▼「コンテンツ東京2025」ブースについて

4by4 Inc.とSalin Corp.は、日本国内の教育・放送・マーケティング・行政情報化分野とのパートナーシップ拡大を目指し、来場企業向けに無料PoC(技術検証)プロジェクトを提供します。

・会場にてリアルタイムでの技術デモを体験可能

・各社独自のコンテンツを用いたPoC申請が可能(期間:約2〜4週間)

・字幕要約、チャットボット構築、映像高画質化を一括サポート

・詳細な技術レポートを提供し、商用化に向けた協議にも対応

◇出展概要

■展示会名 : 「コンテンツ東京2025」

■会期 : 2025年7月2日(水)〜4日(金)10:00〜17:00

■会場 : 東京ビッグサイト 西展示棟

■小間位置 : 3-72(株式会社ディグラ ブース)

■主催 : RX Japan株式会社

※来場には事前登録が必要です

