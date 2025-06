最大15t対応！ヨロズ物流『天井クレーン付き倉庫』レンタルサービス

ヨロズ物流は、フォークリフトでは対応しきれないサイズや重量の荷物、輸出入を伴う案件、保管と荷役と納品を一体で行いたいという声を受け、2025年7月1日から『天井クレーン付き倉庫』の外部レンタルサービスを拡充します。

ヨロズ物流『天井クレーン付き倉庫』レンタルサービス

ヨロズ物流は、フォークリフトでは対応しきれないサイズや重量の荷物、輸出入を伴う案件、保管と荷役と納品を一体で行いたいという声を受け、2025年7月1日から『天井クレーン付き倉庫』の外部レンタルサービスを拡充。

同社が保有する最大15 t対応(2.8t〜15t)の天井クレーン付き倉庫は、鋼材・鉄骨などの建築資材や工場ライン向け大型資材の一時保管、展示会資材や仮設機材の短期置き場、輸入大型製品の検品、再出荷拠点、さらにバンニング・デバンニング作業にも対応し、保管するだけではなく、「作業もできる」「そのまま出荷できる」「夜間対応も相談できる」といった点が特徴です。

拠点は大阪府南部にあり、阪和自動車道・南阪奈道路へのアクセスも良く、近畿圏全域はもちろん、関西を起点とした輸出入物流のハブとしても活用できます。

倉庫にはセキュリティ設備も整っており、安心して利用いただける環境です。

ヨロズ物流の「ヨロズ」は“万(よろず)”のニーズに応えるという意味です。

保管+作業+輸送という三位一体のサポートで『物流支援のパートナー』としてお客様の現場課題をまるごと解決できるよう、これからも挑戦し続けます。

倉庫紹介

第4倉庫

※第4倉庫

